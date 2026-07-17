Ako vas komercijalna sredstva za čišćenje rerne ne zadovoljavaju ili ste oprezni kada su u pitanju određene hemikalije za čišćenje, razmislite o čišćenju rerne parom. Umesto jakih hemikalija, ova veoma efikasna metoda koristi snagu pare da olabavi tvrdokornu prljavštinu i masnoću. Pošto olakšava uklanjanje naslaga, čišćenje parom predstavlja ekološki prihvatljiv način da se izborite sa upornim mrljama i ostavite rernu blistavo čistom.

„Para menja pravila igre u celoj kuhinji, a posebno kada je reč o rerni. Uklanja masnoću, dezinfikuje površine i eliminiše potrebu za beskonačnim ribanjem“, kaže izvršna šefica kuhinje Džin Straut za sajt Martha Stewart. „U restoranskim kuhinjama opremu čistimo parom kako bismo je održavali izuzetno čistom, bez oslanjanja isključivo na veliku količinu jakih hemikalija koje stvaraju isparenja i nisu bezbedne za rad sa hranom.“

Jednostavne za primenu i efikasne, ovo su najbolje metode za čišćenje rerne parom. Odgovarajuća metoda zavisiće od vrste uređaja koji imate i pribora koji vam je na raspolaganju.

Kako očistiti rernu parom: metoda sa ključalom vodom

Najjednostavniji način za čišćenje rerne parom jeste da jednostavno stavite vodu u nju i zagrejete je. To je jednostavna metoda koja ne zahteva nikakvu posebnu opremu i funkcioniše sa svakom rernom.

„Postoje kompanije koje pružaju usluge čišćenja parom, ali između njihovih dolazaka koristimo paru kako bismo održali kuhinju u skladu sa standardima kompanije“, kaže Džin Straut.

Biće vam potrebno:

Posuda pogodna za upotrebu u rerni

Voda

Belo sirće

Krpa od mikrofibera ili sunđer

Soda bikarbona

Uputstvo:

Izvadite rešetke i uklonite veće ostatke hrane. Stavite na srednju rešetku posudu pogodnu za rernu napunjenu vodom i sa 1/2 šolje belog sirćeta. Zagrejte rernu na 232 °C i ostavite da voda ključa oko 20–30 minuta. Isključite rernu i ostavite je da se ohladi toliko da bude bezbedna za dodir. Obrišite toplu rernu, uklanjajući omekšanu prljavštinu krpom od mikrofibera ili sunđerom. Tvrdokorne mrlje nežno istrljajte pastom od sode bikarbone pre nego što ih obrišete.

„Da bih ubrzala proces čišćenja parom, koristim šerpu pogodnu za rernu na šporetu da prokuvam vodu pre nego što je stavim u rernu“, kaže Džin Straut. „Sirće dodajem neposredno pre nego što zatvorim vrata.“

Kako očistiti rernu parom: metoda sa ručnim paročistačem

Ručni paročistač je praktičan uređaj koji vredi imati. Omogućava vam da brzo i lako uklonite masnoću i prljavštinu, a zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini možete dopreti do teško dostupnih mesta (kao što su zaptivke vrata i rešetke) radi temeljnijeg čišćenja. „Kod kuće držim mali paročistač upravo za ovu svrhu“, kaže Džin Straut. „Odličan je za moju rernu, ali i za mnogo toga drugog!“

Biće vam potrebno:

Ručni paročistač

Voda

Krpa od mikrofibera ili sunđer

Soda bikarbona

Uputstvo:

Izvadite rešetke iz rerne i uklonite veće ostatke hrane. Napunite rezervoar paročistača vodom i uključite ga. Usmerite paru na zidove, dno i vrata rerne kako biste olabavili prljavštinu. Krpom od mikrofibera obrišite masnoću i ostatke kako se budu odvajali. Tvrdokorne mrlje nežno istrljajte pastom od sode bikarbone pre nego što ih obrišete.

„Nemojte čekati da se rerna potpuno ohladi pre nego što je obrišete“, savetuje Džin Straut. „Para je voda plus toplota; potrebni su vam i jedno i drugo da bi bila efikasna.“

Metoda sa ugrađenim programom za čišćenje parom

Neke moderne rerne imaju ugrađen program za čišćenje parom umesto tradicionalne opcije samočišćenja koja zagreva rernu na veoma visoku temperaturu kako bi sagorela sve naslage. Važno je da se uvek pridržavate uputstva za upotrebu svog uređaja.

Biće vam potrebno:

Voda

Krpa od mikrofibera ili sunđer

Soda bikarbona

Uputstvo:

Izvadite sve rešetke i uklonite veće ostatke hrane iz rerne. Dodajte vodu u rernu u skladu sa uputstvima za vaš uređaj. U zavisnosti od modela, možda ima ugrađen rezervoar. Izaberite program za čišćenje parom i pustite da rerna odradi ciklus. Kada se ciklus završi, obrišite omekšanu prljavštinu krpom od mikrofibera. Tvrdokorne mrlje nežno istrljajte pastom od sode bikarbone pre nego što ih obrišete.

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