Nije neuobičajeno da naiđete na buđ na spoljašnjoj drvenoj terasi ili starinskom drvenom nameštaju.

Buđ voli vlagu i organske materijale, zbog čega vaša omiljena drvena stolica lako može postati njena meta. Osim što narušava izgled, buđ može predstavljati i potencijalnu opasnost po zdravlje ako se ne ukloni, zato je uvek treba očistiti sa drveta što je brže (i bezbednije) moguće.

Dva stručnjaka su za sajt Martha Stewart podelili savete o tome kako efikasno ukloniti buđ sa drveta i sprečiti njen ponovni nastanak.

Mere bezbednosti — i kada treba pozvati stručnjaka

Pre nego što počnete sa čišćenjem, važno je da znate kako da zaštitite sebe. Dion Danbar, viši tehničar u kompaniji ,,Masters Remediation Services", upozorava da čišćenje buđi može pogoršati probleme sa disanjem zbog oslobađanja spora.

Danbar preporučuje nošenje zaštitnih naočara, N95 maske i rukavica tokom čišćenja. Takođe savetuje da otvorite prozor, radite u prostoru sa dobrom ventilacijom i, ako je moguće, koristite prečišćivač vazduha sa HEPA filterom.

„Ako nije moguće utvrditi koja vrsta buđi je u pitanju ili neko u domu ima zdravstvene probleme, najsigurnije je angažovati sertifikovanog stručnjaka“, dodaje stručnjak za buđ i sanaciju Džejson Bruning. „Ako buđ prekriva veću površinu (više od oko 0,9 kvadratnih metara), stalno se vraća ili se nalazi na teško dostupnom mestu, poput prostora iza zidova ili u blizini HVAC sistema, pozovite profesionalca za pomoć“, kaže Bruning.

Kako očistiti površinsku buđ sa drveta

Bruning objašnjava da stručnjaci često koriste sonde i merače vlage kako bi utvrdili koliko se duboko buđ proširila, ali se to često može proceniti i na osnovu izgleda i dodira.

„Ako se buđ lako obriše, a drvo ispod nje deluje čvrsto i suvo, verovatno se nalazi samo na površini“, kaže Bruning. „Ali ako je drvo promenilo boju, deluje mekano ili ima ustajao miris koji ne nestaje, moguće je da je buđ prodrla dublje.“

Ako ste utvrdili da je buđ na drvetu samo površinska, evo šta će vam, prema savetima Bruninga i Danbara, biti potrebno da rešite problem.

Materijal:

Usisivač sa HEPA filterom

Belo sirće

Boca sa raspršivačem

Voda

Četka za čišćenje sa mekim vlaknima

Krpa za čišćenje

Uputstvo:

Koristite usisivač sa HEPA filterom na području zahvaćenom buđi kako biste uklonili labave spore. Pomešajte jednake količine vode i belog sirćeta u boci sa raspršivačem. Poprskajte smešu po buđi, vodeći računa da ne natopite previše površinu. Ostavite da deluje 10–15 minuta. Izribajte mesto zahvaćeno buđi četkom sa mekim vlaknima. Obrišite površinu čistom krpom. Ostavite da se potpuno osuši u dobro provetrenom prostoru.

Kako očistiti buđ koja je duboko prodrla u drvo

Ako ste isprobali prethodni način čišćenja, a buđ je i dalje prisutna, evo sledećih koraka koje treba preduzeti.

Materijal:

Sredstvo za uklanjanje buđi namenjeno za tu svrhu

Alat za brušenje

Krpa za čišćenje

Preparat za zaštitu drveta na bazi borata

Antimikrobni premazi za zaštitu

Uputstvo:

Pročitajte sva uputstva za komercijalna sredstva za čišćenje i prvo ih testirajte na malom, neupadljivom delu, kako biste bili sigurni da su bezbedna za upotrebu na drvetu. Nanesite umerenu količinu sredstva protiv buđi na zahvaćeno područje. Ostavite da deluje onoliko dugo koliko je navedeno na etiketi. Obrišite površinu krpom za čišćenje. Ostavite da se potpuno osuši. Kada se drvo u potpunosti osuši, lagano prebrusite tretirano područje. Nanesite preparat za zaštitu drveta na bazi borata i antimikrobni premaz kako biste zaštitili drvo.

Kako sprečiti ponovnu pojavu buđi

Da bi se sprečilo vraćanje buđi na drvetu, oba stručnjaka ističu da je od ključne važnosti kontrolisati vlagu u problematičnom području. Ovo je posebno važno oko zidova, greda i drvenog nameštaja. Buđ se razvija na mestima sa visokom vlažnošću, slabom cirkulacijom vazduha i u blizini izvora vode, poput kupatila i kuhinja. Čak i kondenzacija na hladnim površinama može pokrenuti njen rast.

Ne preskačite ni završne korake: nakon temeljnog čišćenja drveta zahvaćenog buđi, važno je zaštititi površinu premazom koji će sprečiti prodor vlage.

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