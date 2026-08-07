Bili Ajliš će tumačiti Ester Grinvud, glavnu junakinju nove filmske adaptacije kultnog poluautobiografskog romana ,,The Bell Jar" autorke Silvije Plat. Ovo će biti njena prva filmska uloga, nakon što se prethodno pojavila u jednoj epizodi serije ,,Swarm" iz 2023. godine.

Iako joj je ovo prvi veliki glumački angažman, Bili Ajliš je već godinama povezana sa filmskom industrijom.

Ona je najmlađa dvostruka dobitnica Oskara, kao i najmlađa osoba rođena u 21. veku koja je osvojila ovu nagradu. Za film ,,Barbie" napisala je pesmu ,,What Was I Made For?", koja je 2024. godine osvojila Oskara za najbolju originalnu pesmu. Pre toga, istu nagradu dobila je 2022. za numeru ,,No Time to Die", napisanu za istoimeni film o Džejmsu Bondu.

Iako za sada nema mnogo detalja o tome kako će izgledati nova adaptacija romana ,,The Bell Jar", poznato je nekoliko važnih informacija.