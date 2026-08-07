Bili Ajliš će tumačiti Ester Grinvud, glavnu junakinju nove filmske adaptacije kultnog poluautobiografskog romana ,,The Bell Jar" autorke Silvije Plat. Ovo će biti njena prva filmska uloga, nakon što se prethodno pojavila u jednoj epizodi serije ,,Swarm" iz 2023. godine.
Iako joj je ovo prvi veliki glumački angažman, Bili Ajliš je već godinama povezana sa filmskom industrijom.
Ona je najmlađa dvostruka dobitnica Oskara, kao i najmlađa osoba rođena u 21. veku koja je osvojila ovu nagradu. Za film ,,Barbie" napisala je pesmu ,,What Was I Made For?", koja je 2024. godine osvojila Oskara za najbolju originalnu pesmu. Pre toga, istu nagradu dobila je 2022. za numeru ,,No Time to Die", napisanu za istoimeni film o Džejmsu Bondu.
Iako za sada nema mnogo detalja o tome kako će izgledati nova adaptacija romana ,,The Bell Jar", poznato je nekoliko važnih informacija.
Ko još glumi?
Pored Bili Ajliš, u filmu će igrati i Keri Maligan, koja će, kako prenosi Variety, tumačiti lik gospođe Grinvud, majke glavne junakinje Ester Grinvud.
Ostali članovi glumačke postave još nisu otkriveni, a očekuje se da će više informacija biti objavljeno u narednom periodu. Film će režirati Sara Poli, poznata po ostvarenju ,,Women Talking".
Prve fotografije sa seta
Prve fotografije Bili Ajliš sa snimanja u Torontu pojavile su se na internetu 3. avgusta. Na njima se pevačica pojavljuje u haljini insprisanoj pedesetim godinama uz upečatljiv crveni karmin.
Radnja
Scenario će se zasnivati na istoimenom romanu Silvije Plat iz 1963. godine. Priča prati Ester Grinvud, talentovanu i ambicioznu studentkinju koja odrasta u Americi pedesetih godina. Tokom prestižne letnje prakse u jednom njujorškom časopisu suočava se sa pritiscima društva, očekivanjima da se uda i osnuje porodicu, ali i sopstvenom željom da ostvari svoje snove. Kako postaje sve razočaranija, njeno mentalno zdravlje se pogoršava, što je na kraju dovodi do psihijatrijskog lečenja i terapije.
Prethodna ekranizacija
Prvu i do sada jedinu filmsku adaptaciju režirao je Leri Pirs 1979. godine, a glavne uloge igrale su Marilin Haset i Džuli Haris. Tokom godina bilo je više pokušaja da se roman ponovo ekranizuje. Džulija Stils je trebalo da glumi i producira novu verziju, ali je projekat odložen. Slično se dogodilo i sa adaptacijom koju je razvijala Kirsten Danst, u kojoj je glavnu ulogu trebalo da igra El Faning. ,,Showtime" je kasnije planirao serijsku adaptaciju sa Frenki Šo kao rediteljkom, ali je i taj projekat na kraju otkazan, prenosi Elle.
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