Tokom leta gotovo da nema osobe koja se bar jednom nije zapitala šta je opasnije, ubod ose, pčele ili stršljena. Većina će bez razmišljanja reći da je to stršljen, ali lekari upozoravaju da odgovor nije tako jednostavan.

Ova tema ponovo je u centru pažnje nakon tragedije u Beogradu, gde je 39-godišnji muškarac preminuo pošto ga je, prema prvim informacijama, napao roj osa dok je pomerao sto u dvorištu. Navodno nije znao da se u njemu nalazi gnezdo, a insekti su ga više puta uboli u glavu i vrat. Ubrzo nakon toga mu je pozlilo.

Njegova smrt otvorila je pitanje koje se svakog leta ponavlja, da li je zaista stršljen najopasniji ili opasnost krije nešto sasvim drugo?

Ne postoji jednostavan odgovor

Stručnjaci kažu da nije presudno koji vas je insekt ubo. Mnogo važnije je kako vaš organizam reaguje, koliko ste uboda zadobili i na kom mestu se nalaze.

Kod osobe koja je alergična dovoljan je samo jedan ubod pčele, ose ili stršljena da izazove anafilaktički šok, stanje koje može biti životno ugrožavajuće ako se pomoć ne pruži na vreme.

Sa druge strane, ljudi koji nisu alergični najčešće nemaju ozbiljne posledice posle jednog uboda, ali veliki broj uboda, posebno tokom napada roja, može predstavljati ozbiljan problem.

Zašto se mnogi najviše plaše osa?

Iako mnogi prvo pomisle na stršljena, stručnjaci objašnjavaju da osa može predstavljati veći praktični problem jer ubada više puta. Za razliku od pčele, njena žaoka uglavnom ne ostaje u koži, pa jedan insekt može više puta da ubrizga otrov.

Ako se osoba nađe u blizini gnezda ili uznemiri roj, broj uboda može vrlo brzo da poraste, a samim tim raste i količina otrova koja dospeva u organizam.

Najopasniji su ubodi u glavu, vrat, jezik i unutrašnjost usne duplje, jer otok može da oteža ili potpuno onemogući disanje.

Da li je stršljen zaista najopasniji?

Veliki strah od stršljena uglavnom proizlazi iz njegove veličine i glasnog zujanja, ali stručnjaci ističu da to ne znači da je svaki njegov ubod opasniji od uboda ose ili pčele.

Stršljen pripada istoj grupi insekata kao i osa i takođe može da ubode više puta. Njegov ubod jeste veoma bolan, ali ishod ponovo zavisi od reakcije organizma, mesta uboda i broja uboda.

Ni ubod pčele nije bezazlen

Mnogi veruju da je pčela najmanje opasna jer uglavnom ubada samo jednom. Međutim, upravo taj jedan ubod kod osobe koja je alergična može izazvati nagli pad pritiska, gušenje, oticanje jezika i grla, pa čak i gubitak svesti.

Kod uboda pčele važno je što pre ukloniti žaoku, jer uz nju može ostati i kesica sa otrovom koja nastavlja da ga ispušta u kožu.

Kada treba odmah pozvati Hitnu pomoć?

Bez obzira na to da li vas je ubola osa, pčela ili stršljen, postoje simptomi koje ne treba ignorisati.

Ako se jave otežano disanje, promuklost, oticanje jezika ili grla, vrtoglavica, gubitak svesti ili ako je osoba zadobila veliki broj uboda, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć na 194 ili 112.

Posebno su rizični ubodi u usta i grlo, jer čak i kod osoba koje nisu alergične otok može zatvoriti disajne puteve.

Šta uraditi odmah posle uboda?

Najpre se udaljite od mesta gde se nalazi roj ili gnezdo. Mesto uboda operite sapunom i vodom, a preko tkanine stavite hladnu oblogu kako biste ublažili bol i otok.

Ako je u pitanju ubod pčele i žaoka je ostala u koži, uklonite je što pre. Osobe koje znaju da imaju tešku alergiju treba odmah da upotrebe autoinjektor adrenalina ako ga poseduju i bez odlaganja pozovu Hitnu pomoć.

Šta je, na kraju, najopasnije?

Iako mnogi očekuju jednostavan odgovor, lekari ga nemaju. Za alergičnu osobu jednako opasan može biti ubod pčele, ose ili stršljena. Kod ljudi koji nisu alergični najveći rizik predstavljaju brojni ubodi, naročito ako ih napadne roj.

Zato stručnjaci poručuju da nije najvažnije koji vas je insekt ubo, već kako organizam reaguje i koliko brzo ćete dobiti medicinsku pomoć.