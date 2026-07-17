Morski vazduh i voda su zaista dobri i za našu dušu i za telo. Grci su prvi primetili lekovito dejstvo mora. Popularna talasoterapija – tretman morskom vodom – potiče iz Grčke. Na grčkim ostrvima Rodos i Krf talasoterapija je korišćena još pre 2.500 godina.



Koristi se za lečenje stanja kao što su ekcem, artritis, astma, psorijaza i bol u leđima. Hipokrat je otkrio lekovita svojstva morske vode posmatrajući njeno dejstvo na rane. Primetio je da voda ubrzava zarastanje rana, sprečava infekciju i smanjuje bol.

U Francuskoj su već sredinom 19. veka otvoreni centri za lečenje zdravstvenih tegoba uz pomoć supstanci dobijenih iz mora i morske vode. Koje su tačno prednosti letovanja na moru?

Morska voda sadrži vitalne elemente

More sadrži sve elemente važne za naš život - natrijum, magnezijum, kalcijum, kalijum, silicijum, čak i srebro i zlato.

Morska voda prodire duboko u kožu i tako omogućava delovanje minerala i elemenata u tragovima. U moru se nalaze i alge koje su bogate mineralnim materijama. Alge su dugo smatrane izvorom zdravlja i lepote. Podstiču obnavljanje ćelija, poboljšavaju izgled kože, stimulišu metabolizam, jačaju imunitet, sprečavaju upale, čiste kožu i pomažu u uklanjanju celulita.

More blagotvorno deluje na astmu i alergije

Morska so ima antiseptička i antihistaminička svojstva, zbog čega je korisna kod kožnih alergijskih reakcija. Svetska pedijatrijska bolnica već dugi niz godina uspešno koristi kupke od morske soli za lečenje i ublažavanje alergija. Čist morski vazduh, zasićen negativnim jonima, olakšava disanje i blagotvorno deluje na osobe koje boluju od astme.

Sunčanjem snabdevamo telo vitaminom D

Sunčanje donosi ne samo lep ten, već nas snabdeva i vitaminom D, koji je našem organizmu toliko potreban. Najnovija istraživanja potvrđuju da igra ključnu ulogu u prevenciji mnogih bolesti, uključujući multiplu sklerozu i rak. Da biste dobili vitamin D, ne morate se sunčati u najtoplijem delu dana. Izaberite jutarnje ili večernje sate za sunčanje. Imajte na umu da kreme za sunčanje inhibiraju sposobnost kože da proizvodi vitamin D.

Boravak na moru ublažava stres

Šta još ima tako opuštajući efekat kao sunce, lagani povetarac i šum talasa? Odmor na moru daje nam priliku da zaboravimo na svakodnevne probleme i potpuno se opustimo. Magnezijum, koji morska voda sadrži u velikom procentu, dokazano deluje protiv stresa. Alternativni lekari veruju da stres može delovati kao okidač u razvoju mnogih bolesti. Stoga, iskoristite svoj odmor da se rešite svog najgoreg neprijatelja.