Šine na prozorima često su jedan od najzapostavljenijih delova doma. U njihovim uskim kanalima vremenom se nakupljaju prašina, prljavština, dlake i druge nečistoće, što ne samo da izgleda neuredno već može otežati i zatvaranje prozora.

Za njihovo čišćenje nije potrebno mnogo vremena ni jaka hemijska sredstva. Dovoljno je pratiti nekoliko jednostavnih koraka i koristiti staru četkicu za zube.

Najpre je potrebno usisivačem, po mogućstvu sa uskim nastavkom, ukloniti svu prašinu, mrvice i krupnije nečistoće. Ovaj korak je važan kako se prljavština kasnije ne bi pretvorila u gustu i lepljivu smesu.

Zatim se najprljaviji delovi šine pospu manjom količinom sode bikarbone, a preko nje se pažljivo naprskа belo sirće. Mešavina treba da odstoji oko pet minuta kako bi omekšala naslage.

Tada na scenu stupa stara četkica za zube. Njene male dlačice mogu da dopru do uskih kanala i uglova do kojih je teško doći običnom krpom, pa se njome prljavština lako iščetkava.

Za posebno tvrdokorne naslage mogu se koristiti štapići za uši ili nož za mazanje obmotan krpom, ali pažljivo kako se površina ne bi oštetila.

Na kraju se šina prebriše krpom ili papirnim ubrusom. Ako je ostalo sode bikarbone ili drugih sitnih ostataka, područje se može još jednom usisati.

Ovaj jednostavan postupak traje svega desetak minuta, a može značajno da poboljša izgled prozora i olakša njihovo otvaranje i zatvaranje.