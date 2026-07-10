Od 13. do 19. jula zvezde donose zanimljiv period kada novac neće dolaziti slučajno, već onima koji budu spremni da naprave potez koji već dugo odlažu. Mlad Mesec u Raku 14. jula otvara vrata novim finansijskim prilikama, dok Jupiter, Uran i Mars tokom nedelje šalju jasnu poruku – ko bude previše igrao na sigurno, mogao bi da propusti ono što se ne ukazuje često.

Za tri horoskopska znaka ovo može biti sedmica u kojoj će se otvoriti vrata boljih prihoda, nove zarade ili poslovne prilike koja menja planove za ostatak godine.

Blizanci

Blizanci će konačno shvatiti da imaju mnogo više mogućnosti nego što su mislili. Nije trenutak da jurite nešto potpuno novo, već da se vratite ideji ili poslu koji ste ranije odbacili. Upravo tu može da vas sačeka novac.

Mlad Mesec donosi priliku da drugačije pogledate ono što već imate. Ljudi iz vašeg okruženja mogu vam otvoriti vrata koja sami ne biste uspeli da pronađete.

Rak

Rakovi obično biraju sigurnost, ali ovog puta zvezde traže malo više hrabrosti. Ne znači da treba da rizikujete celu ušteđevinu, već da prestanete da odlažete ono što već dugo želite da pokrenete.

Od sredine nedelje moguće su poslovne ponude, razgovori ili ideje koje na prvi pogled deluju neobično, ali upravo one mogu doneti ozbiljnu finansijsku korist u narednom periodu.

Ribe

Ribama konačno stiže nagrada za trud koji ulažu već mesecima. Moguće su veće isplate, ulaganja ili rešavanje važnih pitanja vezanih za dom i nekretnine.

Pred vama je dosta organizacije i papirologije, ali će se sav trud isplatiti. Ovo nije novac koji brzo dolazi i odlazi, već prilika da napravite stabilniju finansijsku osnovu za budućnost.