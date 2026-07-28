Da li ste ikada razmišljali o tome kako, kada jednom predate svoj prtljag, on kreće na sopstveno putovanje? Dok putuju pokretnim trakama, tumbaju se po kolicima za prtljag i u teretnom prostoru, koferi brzo dobiju ogrebotine i tragove koje može biti teško ukloniti. I ne samo to, već u vaš dom mogu doneti i bezbroj klica, bakterija i alergena. Koferi čak mogu preneti i stenice, naročito ako su boravili u hotelskim sobama i na hotelskim krevetima.
Stručnjaci za prtljag u nastavku otkrivaju kako da pravilno očistite prtljag. Nastavite sa čitanjem da biste saznali kako da zaštitite svoj dom i sačuvate kofer u besprekornom stanju.
Zašto bi trebalo da čistite svoj kofer
Kako kaže Endi Čoj, suosnivač i šef operacija u kompaniji za putnu opremu ,,Aer" za sajt Martha Stewart, „Čist kofer traje duže, bolje funkcioniše i prijatniji je za korišćenje.” Zato vredi odvojiti vreme za brigu o svom prtljagu. Redovno čišćenje sprečiće da se mrlje i dugotrajni neprijatni mirisi uvuku u materijal, a takođe pomaže da se izbegne nakupljanje prljavštine i naslaga.
Na sreću, čišćenje prtljaga je jednostavan proces i može se obaviti blagim proizvodima iz domaćinstva. (Poželjno je da izbegavate korišćenje agresivnih hemikalija koje bi mogle oštetiti materijale.)
Koliko često bi trebalo čistiti kofer?
Važno je čistiti kofer redovno i dosledno radi najboljih rezultata. Stručnjak za prtljag iz kompanije ,,TUMI", Sara Haris, preporučuje čišćenje prtljaga nakon svakog putovanja, bez obzira na to koliko je bilo kratko ili dugačko, kako bi se najbolje održao i produžio njegov vek trajanja.
Čoj dodaje da posebnu pažnju treba obratiti na točkove i ručke, naročito ako često putujete. Takođe predlaže temeljno čišćenje pre nego što prtljag odložite na čuvanje.
Potreban pribor
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Četka za čišćenje sa mekanim vlaknima (ili stara četkica za zube)
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Blagi deterdžent za sudove
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Krpa za čišćenje
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Štapići za uši
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Medicinski alkohol
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Antibakterijske maramice
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Ručni usisivač ili nastavak sa četkom
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Blagi deterdžent za veš
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Soda bikarbona
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Magični sunđer (opciono)
Kako očistiti točkove na koferu
„Točkovi podnose najveći teret i habanje”, kaže Čoj, „od trotoara do podova na aerodromu.”
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Koristite mekanu četku ili staru četkicu za zube da biste uklonili prljavštinu i ostatke sa točkova.
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Čistom krpom prebrišite točkove mešavinom tople vode i blagog deterdženta za sudove.
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Ako je potrebno, upotrebite štapić za uši umočen u alkohol da biste očistili prostor oko osovine.
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Uverite se da su točkovi potpuno suvi pre sledećeg putovanja ili pre nego što kofer odložite na čuvanje.
Kako očistiti ručke na koferu
„Pošto se ručke neprestano dodiruju”, napominje Čoj, njihovo temeljno čišćenje je od ključnog značaja.
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Prebrišite ručke za nošenje i dršku na izvlačenje krpom za čišćenje umočenom u toplu sapunicu ili dezinfekcionom maramicom.
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Izvucite teleskopsku dršku do kraja kako biste očistili celu površinu.
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Prebrišite dugačke ručke krpom i istom mešavinom sapuna i vode.
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Ostavite da se osuši pre nego što dršku vratite u kofer.
Za rajsferšluse
Rajsferšlusi mogu sakupiti mnogo više prljavštine nego što mislite. Za čišćenje, Harisova preporučuje korišćenje četke za čišćenje sa mekanim vlaknima i rastvora tople vode i blagog deterdženta za sudove.
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Antibakterijske maramice takođe mogu biti korisne za uklanjanje prljavštine i klica kako sa ručki, tako i sa rajsferšlusa.
Kako očistiti unutrašnjost kofera
Možda mislite da je unutrašnjost vašeg kofera zaštićena od prljavštine i klica, ali naši stručnjaci tvrde suprotno. Pratite ove korake da biste očistili unutrašnjost kofera i obezbedili svež početak za sledeće putovanje.
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Ispraznite kofer i istresite sve mrvice i otpadke, savetuje Čoj.
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Koristite ručni usisivač ili četku da biste očistili uglove i šavove.
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Ako je potrebno, upotrebite antibakterijske maramice za površine, džepove i šavove.
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Mesta sa mrljama na postavi očistite tako što ćete ih lagano tapkati krpom i blagim deterdžentom za veš. (Ne zaboravite da najpre testirate sredstvo na manjem, skrivenom delu.)
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Ako se u unutrašnjosti oseća neprijatan miris, obilno pospite sodu bikarbonu, ostavite da odstoji nekoliko sati, a zatim je usisajte.
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Proverite da li je sve potpuno suvo pre nego što odložite ili spakujete kofer.
Kako očistiti spoljašnjost kofera sa tvrdim koricama
Spoljašnjost vašeg kofera sa tvrdim koricama trpi mnogo toga i može brzo dobiti vidljive ogrebotine i tragove. „Koferi sa tvrdim koricama prirodno poprimaju znake habanja, pretvarajući svaki od njih u svedočanstvo o vašim putovanjima”, kaže Čoj. „S vremenom ti tragovi postaju deo priče i dokaz o vernom saputniku na putovanjima.”
Iako bi neke ogrebotine mogle postati trajne uspomene s putovanja koje možete s ponosom nositi na svom koferu, druge se mogu ispolirati i ukloniti sledećom metodom:
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Prebrišite školjku kofera toplom sapunicom i krpom od mikrofibera. (Izbegavajte abrazivne sunđere koji mogu izgrebati površinu.)
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Za tvrdokorne tragove i ogrebotine upotrebite magični sunđer, uz prethodno testiranje na manjem, skrivenom delu.
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Osušite spoljašnjost kofera peškirom ili je ostavite da se osuši na vazduhu pre nego što ga odložite.
Kako očistiti spoljašnjost kofera sa mekim koricama
Koferi sa mekim koricama i mekim spoljašnjim materijalima zahtevaju drugačiji tretman u odnosu na kofere sa tvrdim koricama. Pratite ove jednostavne korake da biste očistili svoj kofer sa mekim koricama:
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Usisajte labavu prljavštinu i prašinu sa spoljašnjosti.
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Nežno istrljajte površinu četkom sa mekanim vlaknima ili krpom umočenom u mešavinu vode i blagog deterdženta za sudove.
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Isperite sve ostatke sapuna drugom čistom, vlažnom krpom.
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Ostavite spoljašnjost kofera da se potpuno osuši na vazduhu, podalje od direktne sunčeve svetlosti, savetuje Čoj.
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