Jul je jedan od najvažnijih meseci za uzgoj paradajza, jer biljke tada intenzivno cvetaju i formiraju plodove. Zbog toga im je potrebna pravilna prihrana, ali stručnjaci upozoravaju da sa đubrenjem ne treba preterivati, jer višak hranljivih materija može da podstakne rast lišća na račun plodova.

Jedna od preporučenih kombinacija za prihranu paradajza sastoji se od pepela, borne kiseline i joda. Pepeo obezbeđuje kalijum, bor doprinosi boljem razvoju plodova, dok jod može pomoći u zaštiti biljke od pojedinih bolesti. Ovaj rastvor koristi se za prskanje po lišću nakon odgovarajućeg razblaživanja.

Mnogi baštovani koriste i đubrivo od kvasca, koje podstiče razvoj korena i pomaže biljci da bolje usvaja hranljive materije iz zemljišta. Priprema se od kvasca, vode i malo šećera, a nakon fermentacije razblažuje se vodom i primenjuje zalivanjem oko korena.

Još jedno prirodno rešenje je đubrivo od koprive, koja je bogata azotom, kalijumom, gvožđem i drugim mikroelementima. Nakon nekoliko dana fermentacije rastvor se razblažuje i koristi za zalivanje biljaka, čime se podstiče njihov rast i razvoj.

Pored prihrane, važan je i pravilan način zalivanja. Paradajz je najbolje zalivati direktno pri korenu, izbegavajući kvašenje lišća, dok prihranu i prskanje treba obavljati ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca. Takođe, preporučuje se da se uvek poštuju preporučene količine kako bi biljke dale zdrav i kvalitetan rod.