Dom i saveti
Kada ga jedete sladak kao med, a kada ga presečete miriše kao lud: Kako prihraniti paradajz u julu, od ovoga rodi kao lud
Jul je presudan za razvoj paradajza.
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