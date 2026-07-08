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Kuća će biti bez prašine 10 dana! Trik iz muzeja čuva police blistavim i čistim

Ako vam je dosadilo svakodnevno brisanje prašine, isprobajte ovaj trik.

Autor:  Vesna Vukadinović
08.07.2026.15:36
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Kuća će biti bez prašine 10 dana! Trik iz muzeja čuva police blistavim i čistim
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Koliko god često brisali prašinu, imate utisak da se vraća već posle nekoliko sati? Površine brzo postaju sive, bez sjaja i pune sitnih čestica koje ne samo da kvare izgled doma, već mogu pogoršati i alergije.

Rešenje dolazi iz muzeja. Reč je o glicerinu, sastojku koji se godinama koristi u muzejima, gde stručnjaci njime sprečavaju taloženje prašine na vrednim eksponatima. Dobra vest je da je glicerin jeftin, lako dostupan i bezbedan za kućnu upotrebu.

Podovi duže ostaju čisti

U kofu sa vodom za pranje podova dodajte 5 do 10 kapi glicerina. Ova jednostavna mešavina ne samo da efikasnije uklanja prljavštinu, već stvara i tanak zaštitni sloj koji usporava ponovno skupljanje prašine.

Posebno je efikasan za parket, laminat i pločice jer ne ostavlja masne tragove. Koristite krpu od mikrofibera za jači antistatički efekat.

U pola litre vode dodajte 5–6 kapi glicerina, navlažite krpu i prebrišite police, komode, stolove. Glicerin stvara antistatički sloj koji odbija čestice iz vazduha, pa se prašina znatno sporije taloži.

Održavanje kožnog nameštaja

Ako je koža na nameštaju suva i bez sjaja, nekoliko kapi glicerina nanesite na meku pamučnu krpu i nežno prebrišite površinu. Koža će izgledati osveženo, biće elastičnija i otpornija na isušivanje i ogrebotine.

Glicerin zadržava vlagu ali ima i blago antistatičko dejstvo. Upravo ta osobina smanjuje privlačenje sitnih čestica, pa se prašina manje lepi za površine. Može se kupiti u apotekama i prodavnicama zdrave hrane, a jedna bočica traje mesecima jer je potrebna vrlo mala količina.

Video:

emb

 

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