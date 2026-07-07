Ako ste ikada primetili da se osećate smirenije kada je sudopera prazna, a gomila pošte razvrstana, niste jedini. Mnogo se govori o tome kako nered može da utiče na naše raspoloženje, ali nisu samo ljudski članovi porodice ti koji mogu da osećaju njegove posledice. Može li prekomeran nered da izazove dodatni stres kod naših kućnih ljubimaca?

Kako objašnjava sertifikovana stručnjakinja za ponašanje mačaka Kristi Bruso iz organizacije ,,Cat Training by Cristy", „dom ne mora da izgleda savršeno uređeno da bi se mačka osećala sigurno“. Isto važi i za većinu drugih ljubimaca — kao i za ljude.

„Najvažnije je da imaju stalan pristup resursima koji su im potrebni i prostorima u kojima mogu da se opuste, a da se ne osećaju uznemireno.“

Evo kako nered koji se stalno gomila i trajna neorganizovanost mogu uticati na kućne ljubimce u domaćinstvu.

Da li kućnim ljubimcima smeta nered?

Ne na način na koji bi smetao (posebno nepristojnom) gostu.

„Kućni ljubimci zapravo nemaju osećaj za estetiku, tako da neuredno okruženje samo po sebi neće izazvati stres ili anksioznost“, kaže veterinar dr Geri Rihter, DVM, osnivač organizacije ,,Ultimate Pet Nutrition" za sajt Martha Stewart.

Ipak, treba imati na umu da ljubimci najbolje funkcionišu kada imaju predvidljivost. Haos u domu može da dovede do gubitka te predvidljivosti — a upravo tada neorganizovanost može izazvati stres kod životinja.

Prema rečima Brusove, „kada njihovo okruženje deluje prenatrpano, stalno se menja ili je teško za kretanje, mogu imati osećaj da imaju manju kontrolu nad svojom teritorijom. Ta nesigurnost može povećati nivo stresa“. Ovo naročito može važiti za plašljivije ili osetljivije ljubimce. Dr Rihter se slaže: „Ako se stvari u okruženju stalno menjaju zbog toga što se nešto dodaje ili uklanja, to može dovesti do problema.“

Naši krzneni članovi porodice neprestano posmatraju svoje okruženje i traže znakove koji im govore da li su bezbedni. Kada ti znakovi postanu teže uočljivi, razumljivo je da stres može da se poveća. „Kao što vizuelni haos može da preoptereti nervni sistem čoveka, isto može da se dogodi i kućnim ljubimcima“, napominje Eleni Nikolau, umetnička terapeutkinja i stručnjakinja za kreativno blagostanje iz organizacije ,,Davincified". „Za ljubimca je njegov dom ceo svet. Način na koji taj svet izgleda i kako se u njemu oseća direktno utiče na to koliko se bezbedno i stabilno oseća.“

Prostori koji su najvažniji

Brusova kaže da bi vlasnici trebalo da se usredsrede na to da ključni delovi sveta njihovih ljubimaca budu stabilni i uredni.

„Ti prostori treba da budu sigurni, predvidljivi i lako dostupni“, ističe ona. „Održavanje tih ključnih područja relativno mirnim može napraviti mnogo veću razliku nego pokušaj da se ukloni svaki trag nereda iz domaćinstva.“

Ti prostori obuhvataju mesta gde ljubimci jedu, spavaju, povlače se u mir (i koriste posudu za pesak, ako je imaju), kaže dr Rihter. „I psi i mačke imaju koristi od toga da imaju određeno ‘sigurno mesto’ gde mogu da se odmore bez stalnog prolaska ljudi, glasne buke ili čestih ometanja“, dodaje on. „Iako svaki ljubimac ima različitu toleranciju na aktivnosti i promene, psi i mačke uglavnom najbolje napreduju u okruženjima koja im pružaju doslednost, rutinu i određene prostore u kojima mogu neometano da se opuste.“

Suptilni načini na koje ljubimci pokazuju stres

Jedan od najizazovnijih aspekata stresa izazvanog okruženjem kod kućnih ljubimaca jeste to što se on retko ispoljava kroz jedno jasno i očigledno ponašanje.

„Ponekad su znaci veoma suptilni, poput toga da ljubimac provodi više vremena sam ili da mu je teško da se smiri“, kaže dr Rihter. „Zato vlasnici treba da obrate pažnju na promene u odnosu na uobičajeno ponašanje svog ljubimca.“

Prema mišljenju stručnjaka, znaci stresa mogu uključivati sledeće. „Ova ponašanja ne znače automatski da je nered uzrok problema“, kaže Bruso, „ali predstavljaju znak da nešto u okruženju mačke zaslužuje pažljiviju analizu.“

Skrivanje

Nemirno hodanje tamo-amo

Pojačano oglašavanje, destruktivno ponašanje ili burne reakcije

Promene u apetitu

Izbegavanje određenih prostorija

Manja razigranost i/ili povlačenje ili pojačana plašljivost

Preterano lizanje i uređivanje krzna

Obavljanje nužde van predviđenog mesta

Uvek je najbolje obratiti se veterinaru i prijaviti svaku primetnu promenu u ponašanju, zdravlju ili apetitu ljubimca kako bi se proverilo da nije u pitanju neki ozbiljniji problem.

„Takva ponašanja ponekad mogu imati zdravstveni uzrok, pa je isključivanje bolesti ili bola važan prvi korak“, kaže dr Lori Ros, DVM, veterinarka hitne službe u centrima ,,Emergency Veterinary Care Centers". „Ako je anksioznost dugotrajna, pogoršava se ili utiče na kvalitet života vašeg ljubimca, vreme je da se uključi veterinar.“

Iako se mnoge blaže promene u ponašanju mogu poboljšati prilagođavanjem okruženja, uporne ili sve izraženije simptome ne treba zanemarivati. „U većini slučajeva, anksioznost se može rešiti kombinacijom promena u okruženju, modifikacije ponašanja i, kada je potrebno, lekova“, kaže dr Ros. „Veterinar takođe može preporučiti rad sa sertifikovanim stručnjakom za ponašanje životinja kako bi se napravio dugoročni plan.“

Kako raščistiti nered, a ne narušiti osećaj sigurnosti ljubimca

Veliko spremanje doma otvara opravdano pitanje: da li će promena okruženja dodatno uznemiriti životinju? Kada je reč o mačkama, Brusova kaže: „Male, postepene promene obično su mnogo lakše za prilagođavanje nego jedna velika promena odjednom. Nagli zahvati ponekad mogu biti stresniji od samog nereda.“

Sistemi organizacije se ionako najčešće najbolje održavaju kada se uvode postepeno, pa nema potrebe žuriti. „Ako preuređujete svoj dom, pokušajte da promene uvodite postepeno“, preporučuje Bruso. „Održavanje svakodnevne rutine je podjednako važno. Hranjenje, vreme za igru i mirne interakcije u isto vreme svakog dana pomažu da se obezbedi osećaj stabilnosti dok se mačka prilagođava.“

Posmatrajte kako vaš ljubimac reaguje nakon što se neki prostor raščisti. „Mnogi vlasnici se iznenade kada primete da njihov ljubimac mirnije spava, manje burno reaguje ili počinje da provodi više vremena u tom prostoru“, kaže Nikolau.

Dr Rihter takođe dodaje da vlasnici tokom čišćenja treba da izbegavaju velike promene u najličnijim prostorima svojih ljubimaca. „Raščišćavanje ne znači uklanjanje stvari koje im pružaju utehu i sigurnost“, kaže on. „Ako omiljeni kreveti, ćebad, igračke i rutine hranjenja ostanu isti, a samo se smanji nepotreban nered u domu, ljubimcu se može zadržati osećaj poznatog okruženja bez preopterećenja.“

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