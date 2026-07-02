Sa dolaskom toplih letnjih dana stižu i porodična roštiljanja, bašte u punom cvatu i popodneva provedena pored bazena.

Međutim, vrućina takođe povećava račune za struju u domaćinstvima, jer ljudi non-stop uključuju klima-uređaje kako bi se rashladili. Uključivanje plafonskih, stojećih i stonih ventilatora takođe može pomoći da se ljudi osećaju prijatnije — ali posebno kod plafonskih ventilatora, da li oni zaista mogu da smanje troškove hlađenja?

HVAC stručnjak i licencirani energetski broker su to razjasnili.

„Plafonski ventilatori obezbeđuju dodatni protok vazduha koji pomaže da se osećate prijatnije u svom domu“, kaže HVAC stručnjak Patrik Gambel za sajt Martha Stewart. „Na primer, kada je termostat podešen na auto režim, klima-uređaj ne duva stalno vazduh kroz ventilacione otvore. Plafonski ventilator pomaže da se vazduh kreće kroz prostoriju, pa prostor ne deluje zagušljivo.“

U nastavku saznajte da li korišćenje ventilatora može da smanji potrošnju klima-uređaja, kao i dodatne savete za smanjenje troškova energije uz održavanje prijatne i hladne temperature u domu tokom celog leta.

Kako ventilatori smanjuju troškove klima-uređaja

Svi ventilatori mogu pomoći da se smanje troškovi klimatizacije tako što pokreću vazduh kroz dom, omogućavajući da se osećate prijatnije i kada je termostat podešen na višu temperaturu — ali plafonski ventilator može imati posebno značajan efekat.

„Plafonski ventilator pomaže da se kondicionirani vazduh ravnomernije rasporedi po prostoriji“, kaže suosnivač kompanije ,,Modern PURAIR" Lejn Martin. „I iako ne snižava temperaturu, razlika u osećaju je primetna.“

Međutim, da bi se ove uštede zaista videle na računu za struju, potrebno je podići podešavanje termostata. „Uštede dolaze iz podizanja temperature na termostatu dok se koriste ventilatori“, objašnjava licencirani energetski broker Majkl Strikland. „Za svaki stepen za koji se temperatura podigne, troškovi hlađenja opadaju za 3 do 5 odsto.“

Prema američkom Ministarstvu energetike, plafonski ventilatori su najefikasniji tip ventilatora za poboljšanje komfora. Njihova upotreba omogućava podizanje termostata za oko 4 stepena Farenhajta bez gubitka osećaja prijatnosti. „To može da donese uštedu od 12 do 20 odsto na delu računa koji se odnosi na hlađenje“, kaže Strikland.

Kada nije efikasno ostavljati ventilatore uključene

Istovremeno korišćenje klima-uređaja i plafonskog ventilatora ne čini prostoriju hladnijom nego što klima može sama. Ventilator samo raspoređuje već rashlađen vazduh i stvara efekat hlađenja vetrom, zbog čega se osećate prijatnije dok ste u prostoriji. Zato nema smisla ostavljati plafonske ventilatore da rade u praznim sobama.

„Velika greška koju često viđam kod vlasnika kuća jeste ostavljanje ventilatora da rade stalno u prostorijama koje se ne koriste“, kaže Martin. „To neće rashladiti prostoriju kao klima-uređaj i samo nepotrebno troši električnu energiju.“

Najbolji način korišćenja klima-uređaja i plafonskih ventilatora zajedno

Pravilno korišćenje ova dva sistema ključno je za održavanje prijatne temperature i nižih računa za struju.

Podesite termostat

Kao što je već navedeno, potrebno je prilagoditi termostat da biste ostvarili uštede. Strikland preporučuje podizanje temperature za 1 do 2 stepena Celzijusa dok ventilatori rade. „Dodatni protok vazduha od plafonskih ventilatora pomaže da se osećate hladnije, pa možda nećete imati potrebu da spuštate temperaturu toliko nisko“, dodaje HVAC stručnjak Patrik Gambel.

Okrećite ventilatore suprotno od kazaljke na satu

Većina plafonskih ventilatora ima prekidač za smer, a u letnjim mesecima treba ih podesiti da se okreću suprotno od kazaljke na satu kako bi gurali topao vazduh nagore i hladniji nadole. „To stvara prijatan povetarac koji vas hladi čak i kada termostat ostane isti“, kaže Gambel.

Fokusirajte se na prostorije koje najviše koristite

Koristite plafonske ventilatore prvenstveno u prostorijama u kojima najviše boravite, kaže Strikland. „Spavaća soba je obično najvažnija“, dodaje on. Ventilatori ne hlade prostoriju — oni pomeraju vazduh i stvaraju efekat hlađenja koji se oseća samo kada ste prisutni. „Ovaj trik radi samo kada je neko u prostoriji. Ventilator koji radi u praznoj sobi samo troši struju.“

Ostali jednostavni načini da smanjite troškove energije tokom leta

Kada je reč o računima za struju, niste bespomoćni.

„Često vidim da se vlasnici kuća fokusiraju isključivo na termostat, dok zanemaruju sve ostalo“, kaže Martin. „Termostat je samo jedan deo slagalice.Protok vazduha, održavanje, zavese i smanjenje ulaska toplote imaju veliki uticaj na to koliko klima-uređaj mora da radi.“

Male navike tokom dana mogu na kraju meseca značajno smanjiti troškove grejanja i hlađenja.

Redovno menjajte filter za vazduh

„Začepljen filter ograničava protok vazduha i tera sistem da radi duže kako bi postigao isti rezultat“, kaže Strikland. „To je jedna od najvažnijih stvari za održavanje, a i jedna od najčešće zanemarenih.“

Zaptijte pukotine oko vrata i prozora

Zaptivanje otvora pomaže da hladan vazduh ne izlazi napolje. „Neverovatno je koliko toplote može da uđe u dom kroz samo nekoliko pukotina“, kaže Martin.

Obezbedite da su ventilacioni otvori otvoreni i nesmetani

Otvori za dovod vazduha treba da budu otvoreni, a nameštaj bi trebalo držati najmanje oko metar od njih, kaže Gambel. Tako se omogućava ravnomerno hlađenje prostorija.

Spuštajte roletne i zavese

„Zatvaranje roletni ili crna zavesa može smanjiti unutrašnju toplotu i do 25 do 60 odsto (u zavisnosti od tipa i uklapanja),“ kaže Martin.

Koristite ventilatore za izbacivanje vazduha

Iskoristite kuhinjske i kupatilske ventilatore kako biste izbacili višak toplote i vlage kada je potrebno.

Napravite „uradi sam“ rashlađivanje ledom

Gambel preporučuje da se ispred stonog ili stojećeg ventilatora stavi posuda sa ledom kako bi se dobio hladniji vazduh. „To može pomoći u manjim prostorijama, ali ne može da se poredi sa klima-uređajem“, napominje on.

Pametno koristite kutijaste ventilatore

„Kutijasti ventilator postavljen da izbacuje topao vazduh kroz prozor, umesto da ga samo cirkuliše, može značajno sniziti temperaturu u prostoriji tokom hladnijih delova dana“, kaže Strikland.

Proverite spoljašnju jedinicu klima-uređaja

„Ako je jedinica nagnuta, utonula ili pomerena sa podloge, to stvara opterećenje na cevi sa rashladnim sredstvom i skraćuje vek sistema“, kaže Strikland.

Redovno održavanje HVAC sistema

Mnogi vlasnici izbegavaju održavanje kako bi uštedeli novac, ali Strikland upozorava da prljav filter ili nečista spoljašnja jedinica smanjuju efikasnost sistema i mogu povećati račune za struju.

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