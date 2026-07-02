Prema zvezdama, najgori period (jul 2026.) imaće znak Jarac.

Jarac

Za Jarce će jul 2026. godine biti jedan od najizazovnijih meseci u godini zbog nepovoljnog položaja Saturna koji kvadrira njihov znak. Od samog početka jula, osećaće se kao da nose teret celog sveta na svojim leđima, s obavezama koje se množe brže nego što ih mogu rešavati. U drugoj nedelji jula, mogući su ozbiljni nesporazumi s nadređenima koji će kulminirati oko 12. u mesecu, ostavljajući Jarce u stanju profesionalne neizvesnosti.

Finansijski pritisak biće pojačan nepredviđenim kvarovima u domaćinstvu koji će zahtevati hitnu i skupu sanaciju. Privatni odnosi takođe će trpeti zbog njihove razdražljivosti i stalnog osećaja iscrpljenosti, što može dovesti do zahlađenja u dugogodišnjim vezama. Treća nedelja donosi osećaj usamljenosti i neshvaćenosti, jer će im se činiti da niko ne ceni žrtvu koju podnose za zajedničko dobro.

Planirani godišnji odmor mogao bi biti odložen ili skraćen zbog hitnih poslovnih situacija koje ne trpe odlaganje. Zdravstveno, Jarci će biti podložni upalnim procesima i bolovima u leđima koji će ih dodatno usporavati u svakodnevnim aktivnostima. Tek krajem meseca doći će do blagog popuštanja pritiska, ali će se morati jako potruditi kako bi popravili štetu nastalu u odnosima.

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