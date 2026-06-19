Spatifilum, poznatiji kao ženska sreća, jedna je od omiljenih sobnih biljaka jer prostoru daje eleganciju, svežinu i posebnu toplinu. Njeni tamnozeleni listovi i prepoznatljivi beli cvetovi lako osvajaju, ali mnogi se žale na isti problem — biljka stagnira, listovi venu, žute ili potpuno prestaje da cveta.
Dobra vest je da rešenje često nije skupo đubrivo niti komplikovana nega. Tajna je najčešće u — vodi.
Najveća greška je zalivanje običnom vodom iz česme
Mnogi ne znaju da spatifilum može loše reagovati na tvrdu vodu punu kamenca i hlora. Upravo to često dovodi do usporenog rasta, suvih vrhova listova i slabijeg cvetanja.
Zato iskusni ljubitelji biljaka savetuju jednostavan trik:
vodu sipajte u flašu ili bokal i ostavite da odstoji 24 do 48 sati pre zalivanja.
Na taj način hlor isparava, a voda postaje mnogo prijatnija za koren biljke.
Idealno je da voda bude:
- odstajala 1 do 2 dana
- sobne temperature
- po mogućstvu filtrirana ili prokuvana
Koliko često zalivati žensku sreću?
Spatifilum voli vlagu, ali ne podnosi natopljenu zemlju.
Najjednostavniji test je prstom:
- ako je zemlja vlažna → sačekajte
- ako je suva → vreme je za zalivanje
U proseku:
- leti: 3–4 puta nedeljno
- zimi: 1–2 puta nedeljno
Sve zavisi od temperature u prostoru, veličine saksije i same biljke.
Pazite da ne preterate
Iako obožava vlagu, previše vode može biti pogubno.
Ako preterate sa zalivanjem, mogu se javiti:
- žuti listovi
- opadanje lišća
- truljenje korena
S druge strane, ako je zemlja dugo suva, listovi će klonuti i izgubiti sjaj.
Najvažnije je održavati ravnotežu — zemlja treba da bude umereno vlažna, ali nikako mokra.
Uz pravilno zalivanje i malo pažnje, ženska sreća će vas nagraditi raskošnim zelenim lišćem i prelepim belim
Komentari (0)