Spatifilum, poznatiji kao ženska sreća, jedna je od omiljenih sobnih biljaka jer prostoru daje eleganciju, svežinu i posebnu toplinu. Njeni tamnozeleni listovi i prepoznatljivi beli cvetovi lako osvajaju, ali mnogi se žale na isti problem — biljka stagnira, listovi venu, žute ili potpuno prestaje da cveta.

Dobra vest je da rešenje često nije skupo đubrivo niti komplikovana nega. Tajna je najčešće u — vodi.

Najveća greška je zalivanje običnom vodom iz česme

Mnogi ne znaju da spatifilum može loše reagovati na tvrdu vodu punu kamenca i hlora. Upravo to često dovodi do usporenog rasta, suvih vrhova listova i slabijeg cvetanja.

Zato iskusni ljubitelji biljaka savetuju jednostavan trik:

vodu sipajte u flašu ili bokal i ostavite da odstoji 24 do 48 sati pre zalivanja.

Na taj način hlor isparava, a voda postaje mnogo prijatnija za koren biljke.

Idealno je da voda bude:

odstajala 1 do 2 dana

sobne temperature

po mogućstvu filtrirana ili prokuvana

Koliko često zalivati žensku sreću?

Spatifilum voli vlagu, ali ne podnosi natopljenu zemlju.

Najjednostavniji test je prstom:

ako je zemlja vlažna → sačekajte

ako je suva → vreme je za zalivanje

U proseku:

leti: 3–4 puta nedeljno

3–4 puta nedeljno zimi: 1–2 puta nedeljno

Sve zavisi od temperature u prostoru, veličine saksije i same biljke.

Pazite da ne preterate

Iako obožava vlagu, previše vode može biti pogubno.

Ako preterate sa zalivanjem, mogu se javiti:

žuti listovi

opadanje lišća

truljenje korena

S druge strane, ako je zemlja dugo suva, listovi će klonuti i izgubiti sjaj.

Najvažnije je održavati ravnotežu — zemlja treba da bude umereno vlažna, ali nikako mokra.

Uz pravilno zalivanje i malo pažnje, ženska sreća će vas nagraditi raskošnim zelenim lišćem i prelepim belim