Kako je neophodan unos vitamina i minerala za kožu oralno, tako je isto potrebno tretirati je i spolja.

Koža lica je uvek izložena spoljnim faktorima, pa bilo da su to nesnosne hladnoće ili vrućine, pojačana nega je neophodna.

Kako bismo usporili vidljiv proces starenja i oslobodili se fleka i pega uz limun.

Limun sadrži dovoljnu količinu vitamina C koji je neophodan koži u svakom trenutku, a ovom namirnicom uspešno se eliminišu pege i fleke.

Ipak, pri upotrebi, potrebno je voditi računa da ne dođe do oštećenja. Razblažite sok limuna sa vodom i nanesite blago na lice. Ostavite da stoji koji minut i isperite mlakom vodom. Postupak ponavljajte svako veče pred spavanje.