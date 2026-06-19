Za obilazak prestižne manifestacije Bjanka je odabrala beli satenski komplet sa čipkanim detaljima koji je više podsećao na donji veš nego na klasičnu odevnu kombinaciju. Stajling je upotpunila neobičnom frizurom sa sitnim kikicama, zbog čega je ponovo postala glavna tema među prisutnima. Tokom privatne ture kroz sajam, kojem prisustvuje više hiljada umetnika i stotine galerija iz celog sveta, Bjanka je pokazala veliko interesovanje za postavke. Posebno ju je zaintrigirao jedan performans, koji je zabeležila mobilnim telefonom.

Ovog puta nije bila samo gost manifestacije. Italijanska umetnica Vanesa Bikroft predstavila je novi video-rad inspirisan upravo Bjankom Ćensori. U ostvarenju koje traje 25 minuta, ona tumači savremenu verziju Persefone, junakinje iz grčke mitologije. Rad istražuje teme ženskog identiteta, tela i odnosa prema svetu koji ga okružuje.

Bikroft i Kanje Vest godinama sarađuju na različitim umetničkim i modnim projektima. Među najpoznatijima je performans predstavljen tokom promocije kolekcije „Yeezy Season 3“ 2016. godine u Njujorku.

Iako je Vestov planirani nastup na manifestaciji u poslednjem trenutku otkazan, par je vreme proveo obilazeći Švajcarsku. Tokom boravka Bjanka je još jednom pokazala da ne odustaje od provokativnih modnih izdanja po kojima je postala prepoznatljiva od venčanja sa reperom 2022. godine. Na tvrdnje da njen izgled i modne izbore kontroliše suprug, Bjanka je ranije odgovorila da takve priče nemaju veze sa istinom.

„Ne radim ništa što sama ne želim. Kanje i ja zajedno osmišljavamo moje kombinacije. To je zajednički proces, a ne nametanje tuđe volje“, izjavila je za Vanity Fair.

U međuvremenu, Kanje Vest nastavlja evropsku koncertnu turneju. Nakon nastupa u Gruziji i Turskoj, tokom leta bi trebalo da nastupi i u Albaniji, Italiji, Španiji i Portugaliji.

Par je nedavno proslavio i reperov rođendan, a Bjanka mu je tom prilikom javno uputila emotivnu poruku.

„Srećan rođendan. Volim te više od života“, napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.