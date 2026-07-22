Spatifilum je poznat kao sobna biljka koja ne zahteva previše nege. Uglavnom je jednostavan za održavanje, sve dok ga redovno zalivate. Međutim, dolaskom leta samo zalivanje često nije dovoljno. Ako želite da biljka ostane zdrava i da nastavi da cveta, stručnjaci savetuju da je sklonite sa prozorske daske.

Iako je uobičajeno da se biljke drže blizu prozora zbog svetlosti, spatifilumi su posebno osetljivi na previše sunca. Direktna sunčeva svetlost može da ošteti njihove listove, dok cvetovi mogu da postanu smeđi i krti.

Baštenski stručnjak i osnivač kompanije „Gardeners Dream“ Kreg Vilson objasnio je da će spatifilum najbolje napredovati ako ga premestite na mesto sa većom vlažnošću vazduha.

Zašto spatifilum treba premestiti tokom leta?

Kreg je objasnio da spatifilume treba zalivati, ali ne toliko često koliko mnogi misle. Uobičajeno je da se zalivaju svakih nekoliko dana, mada mogu da podnesu i ređe zalivanje ako se nalaze u vlažnijem delu doma, poput kupatila.

Spatifilumi potiču iz tropskih krajeva, gde rastu na tlu prašuma. U prirodi vlagu dobijaju iz toplog i vlažnog vazduha koji ih okružuje.

Upravo zbog toga, ugao kupatila ili kuhinje može biti mnogo bolje mesto za ovu biljku. Para i viši nivo vlažnosti mogu pomoći da spatifilum ostane dovoljno hidriran i zdrav.

Ipak, važno je da biljka ne bude izložena direktnom suncu. U prirodnom staništu spatifilumi dobijaju blago, filtrirano svetlo koje prolazi kroz krošnje visokog drveća. Zbog toga ih treba držati relativno blizu prozora, ali ne direktno na njemu.

Ne držite spatifilum pored prozora ili vrata

Stručnjak savetuje da se spatifilumi ne ostavljaju pored spoljašnjih vrata ili prozora, jer im izloženi položaji ne prijaju.

Previše sunčeve svetlosti i suv vazduh mogu da otežaju biljci stvaranje novih cvetova. Zato je tokom leta najbolje premestiti je na mesto koje više podseća na njeno prirodno stanište.

Ako u kupatilu ili kuhinji nemate dovoljno prostora, ne morate da brinete. I druge prostorije u domu mogu imati dovoljno vlage za ovu biljku. Čak i spavaća ili dnevna soba mogu biti dobar izbor, posebno zato što ljudi disanjem prirodno povećavaju količinu vlage u vazduhu.

Gde je najbolje mesto za spatifilum?

Najbolje je da pronađete prostoriju u kojoj biljka dobija dovoljno jutarnje svetlosti. Spatifilumi više vole blaže jutarnje sunčeve zrake nego jaku popodnevnu svetlost.

Prozori okrenuti ka istoku često su idealni jer pružaju nežnu jutarnju svetlost, dok je biljka zaštićena od najjačeg sunca tokom kasnijeg dela dana.

Jednostavnim pomeranjem spatifiluma na odgovarajuće mesto možete povećati šanse da biljka ostane zdrava i da dobije više cvetova koji će duže trajati.