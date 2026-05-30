Dok se mnogi i dalje opredeljuju za lavandu kao omiljenu biljku u dvorištu, ove sezone sve veću popularnost stiče mačja metvica. Osim što svojim izgledom privlači pažnju, ova biljka ima i korisna svojstva, jer prirodno odbija štetočine poput komaraca i krpelja.

Njeni nežni plavo-ljubičasti cvetovi i osvežavajući miris koji podseća na spoj mente i limuna unose posebnu atmosferu u svaki vrt ili balkon. Pored dekorativne vrednosti, mačja metvica je poznata po izuzetnoj otpornosti, zbog čega predstavlja odličan izbor i za one koji nemaju mnogo iskustva u gajenju biljaka.

Jedan od razloga njene velike popularnosti jeste brz rast i obilno cvetanje. U zavisnosti od sorte, može narasti od 30 do čak 120 centimetara. Zbog srcolikih listova i sitnih cvetova često se poredi sa lavandom, ali mnogi smatraju da ima znatno više praktičnih prednosti.

Najpoznatije sorte mačje metvice razlikuju se po boji cvetova i intenzitetu mirisa. Obična mačja metvica prepoznatljiva je po plavo-ljubičastim cvetovima, dok sorta Faasenova osvaja blagim mirisom koji podseća na med. Ljubitelji elegantnijeg izgleda često biraju sortu Alba, koja se ističe nežnim belim cvetovima, dok Walker’s Low privlači pažnju intenzivnim plavim nijansama.

Jedna od najvećih prednosti ove biljke jeste njena jednostavna nega. Najbolje uspeva na sunčanim mestima i u dobro dreniranom zemljištu, a zahvaljujući otpornosti na sušu idealna je za kamenjare i vrtove koji ne zahtevaju često zalivanje.

Sadnja se preporučuje u periodu od juna do septembra, uz razmak od oko 40 centimetara između biljaka. Dovoljno je jednom godišnje obogatiti zemljište kompostom kako bi mačja metvica nastavila da raste bujno i zdravo.

Za održavanje lepog izgleda preporučuje se povremeno orezivanje, koje podstiče formiranje gustih i urednih bokora. Tokom zime biljku je najbolje ostaviti bez većih intervencija kako bi koren ostao zaštićen od niskih temperatura.

Posebnu vrednost mačjoj metvici daje njena sposobnost da prirodno odbija insekte. Zahvaljujući karakterističnom mirisu, uspešno udaljava komarce, krpelje i sitne mušice, stvarajući prijatnije okruženje za boravak na terasi ili u dvorištu.

Istovremeno, dok odbija štetočine, privlači korisne insekte poput pčela i leptira, doprinoseći očuvanju prirodne ravnoteže i biodiverziteta u bašti.

Za sve koji žele biljku koja istovremeno krasi prostor i pruža praktične koristi, mačja metvica predstavlja jedan od najboljih izbora tokom letnje sezone.

Video: