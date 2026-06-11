Kućni ljubimci su jedan od najradosnijih darova u životu — ali buve koje često mogu doći sa njima su sve samo ne to. Čak i ako nemate kućnog ljubimca, ovi štetočine mogu ući u vaš dom i brzo se razmnožiti, izazivajući haos, fizičku iritaciju i gotovo beskrajnu frustraciju. Pitate se kako se brzo rešiti buva u kući? Naravno da pitate. A možemo da vam ponudimo i više od toga: otkrivamo kako to uraditi i na prirodan način.

Stručnjaci za kontrolu štetočina u nastavku dele savete kako prirodno tretirati infestaciju buvama i sprečiti da se štetočine vrate.

Znaci infestacije buvama u kući

Ako imate kućne ljubimce i sumnjate na infestaciju buvama, najočigledniji znak je njihovo prekomerno češanje.

„Pljuvačka buve izaziva iritaciju i alergijske reakcije kod životinja“, kaže stručnjak za kontrolu štetočina Ed Dolšun za sajt Martha Stewart, „što dovodi do intenzivnog češanja oko vrata, glave i repa.“

Ponekad buve povremeno skaču i ujedaju i ljude, dodaje entomolog dr Trejsi Elis. Ljudi mogu imati crvene, otečene i svrbljive ubode oko struka, članaka ili donjih delova nogu.

Što se tiče doma, obratite pažnju na takozvanu „buva prljavštinu“. To su sitne crne ili crvenkasto-braon tačkice koje liče na mlevenu kafu. „To je zapravo izmet buva koji može služiti kao hrana njihovim larvama“, objašnjava Dolšun. „Jaja buva su još jedan znak. To su male, ovalne i beličaste tačkice koje se nalaze u posteljini kućnih ljubimaca, tepisima i pukotinama u drvenim podovima.“

Kako se prirodno rešiti buva u kući

Buve mogu položiti do 50 jaja dnevno, kaže entomolog Danijel Boldvin, pa je važno brzo reagovati čim se infestacija otkrije.

1. Dijatomejska zemlja

Pospite prehrambenu dijatomejsku zemlju po tepisima i nameštaju na mestima gde su buve primećene. „To je prirodan prah koji sadrži fosilizovane alge i bezopasan je za ljude i kućne ljubimce, ali smrtonosan za buve“, objašnjava Boldvin. „Njena abrazivna struktura oštećuje spoljašnji zaštitni sloj insekta, što dovodi do dehidracije i smrti.“

2. Visoka temperatura

Operite svu posteljinu, tkanine i perive materijale (uključujući ležajeve za ljubimce) u vrućoj vodi iznad 54°C. To uništava buve u svim fazama razvoja, kaže Elis. Sušenje na visokoj temperaturi dodatno uništava i buve i njihova jaja.

3. Temeljno usisavanje

Redovno usisavanje tepiha, nameštaja i podova uklanja jaja, larve, lutke i odrasle buve, što ga čini veoma efikasnim, kaže Elis.

„Obavezno odmah ispraznite sadržaj usisivača napolju“, dodaje ona, „kako biste sprečili da buve ponovo izađu i nastave svoj životni ciklus.“

Iako prirodne metode mogu biti korisne, važno je znati njihove granice. Kod ozbiljnih infestacija možda neće u potpunosti rešiti problem i može se produžiti nelagodnost za ljude i životinje. U tim slučajevima treba razmotriti profesionalnu pomoć.

Metode koje treba izbegavati

Jaki hemijski sprejevi – mogu biti štetni za ljude i ljubimce ako se ne koriste pravilno.

Maramice za sušilicu – nema dovoljno dokaza da odbijaju buve.

Domaći preparati na životinjama – mogu izazvati iritacije i pogoršati stanje.

Kako sprečiti buve u kući

Prevencija je ključ nakon uklanjanja infestacije.

Redovna zaštita ljubimaca

Redovno proveravajte ljubimce nakon boravka napolju i koristite veterinarski odobrene preparate protiv buva i krpelja.

Redovno usisavanje

Usisavanje tepiha, zavesa i nameštaja pomaže u uklanjanju svih faza razvoja buva.

Održavanje dvorišta

Uklanjajte lišće i otpad, redovno kosite travu i održavajte osunčane površine. Divlje životinje mogu uneti buve u dvorište.

Sprej od limuna

Buve ne vole citrus. Rastvor kuvanog limuna može se koristiti kao prirodni repelent za nameštaj i tepihe.

Jabukovo sirće

Razblažen rastvor jabukovog sirćeta i vode može pomoći u odbijanju buva zbog mirisa i ukusa.

Eterična ulja

Ulja poput lavande, nane i čajevca mogu odbijati buve, ali neka mogu biti opasna za kućne ljubimce.

Kada pozvati stručnjaka

Ako buve i dalje opstaju uprkos čišćenju i tretmanima, vreme je da se pozove profesionalna služba. Stručnjaci mogu pronaći skriven izvor infestacije i primeniti ciljane tretmane koji su bezbedniji i efikasniji za dugoročnu kontrolu.

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