Praznični junski vikend podeliće znakove Zodijaka u dva tabora. Dok će jedni grozničavo proveravati stanje na računu i gasiti obaveštenja iz poslovnih grupa, drugi će za pet minuta spakovati kofere i krenuti u susret velikim promenama. Zvezde donose tri dana puna iznenađenja, ali pojedini znakovi moraće da budu posebno oprezni kako praznici ne bi završili kao finansijska katastrofa.

Ovan

Posle naporne radne nedelje, Ovnovima će najviše prijati boravak u prirodi. Iskoristite praznične dane za aktivnosti na otvorenom i pokušajte što više vremena da provedete na svežem vazduhu.

Bik

Da vikend ne bi prošao dosadno, Bikovi bi trebalo da budu u pokretu. Izlet, odlazak na vikendicu, šoping, kulturni događaji ili sport – sve dolazi u obzir. Najvažnije je da ne sedite kod kuće između četiri zida.

Blizanci

Tokom ova tri dana posebno pazite na troškove. Zaobilazite sumnjivo niske cene i primamljive ponude. Impulsivne kupovine lako mogu da naprave rupu u budžetu i donesu razočaranje.

Rak

Praznici će vam najviše prijati ako ih provedete u mirnom okruženju, bez gužve i velikog broja ljudi. Šetnja, omiljeni kafić, pozorište, izložba ili filmski maraton kod kuće biće pravi izbor.

Lav

Vikend je povoljan za zabavu i uživanje, ali ne i za naporne fizičke aktivnosti. Zbog povećanog rizika od povreda, odložite intenzivne treninge i duge pešačke ture. Umesto toga birajte šoping, zabavni park ili druženje uz roštilj.

Devica

Da biste se odmorili od posla i svakodnevnih obaveza, najbolje bi bilo da na nekoliko dana promenite sredinu. Idealni su odlazak na vikendicu, kraće putovanje ili boravak u prirodi. Ako ne možete da otputujete, potrudite se da svakog dana izađete iz kuće makar na nekoliko sati.

Vaga

Ako želite miran vikend bez potresa, izbegavajte rasprave, avanture i rizične poteze. Po mogućstvu smanjite boravak na mestima gde biste mogli da se nađete usred konflikta ili neprijatne situacije.

Škorpija

Pred vama su idealni dani za druženje sa porodicom, prijateljima i voljenom osobom. Posetite rodbinu, okupite najbliže ili organizujte romantičan susret na otvorenom.

Strelac

Da biste sačuvali dobro raspoloženje, pokušajte da se makar na kratko isključite sa interneta. Vikend posvetite porodici, kućnim obavezama, prirodi i stvarima koje vas zaista opuštaju.

Jarac

Očekuje vas nalet energije koji treba usmeriti na pravu stranu. Mali kućni projekti, sređivanje dvorišta, koncert, trening ili kurs nove veštine mogli bi da vam donesu veliko zadovoljstvo. Bavite se onim što dugo odlažete. Vikend vam donosi želju za promenom rutine. Moguće je da ćete u poslednjem trenutku promeniti planove ili prihvatiti poziv koji ste prvobitno odbili. Upravo spontani potezi mogu vam doneti najviše zadovoljstva. Ipak, budite oprezni sa obećanjima koja dajete prijateljima ili članovima porodice jer biste mogli da precenite svoje vreme i energiju.