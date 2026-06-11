Jedan od njih prenosi i baka Rada sa Rudnika, koja džem od kajsija kuva decenijama. Kako kaže, najvažnije je da voće bude zdravo i zrelo, ali i da se u džem doda malo limunovog soka.

– Limun ne služi samo zbog ukusa. On pomaže da džem zadrži lepu boju a i čuva ga od kvarenja mesecima.

Za oko 5 velikih tegli potrebno je

5 kg zrelih kajsija

1,5 do 1,8 kg šećera (u zavisnosti od toga koliko slatko volite, a pošto preferirate manje šećera, 1,5 kg je sasvim dovoljno)

sok od 2 velika limuna

Ovako ćete dobiti približno 3,5 do 4 kg gotovog džema, što je dovoljno za oko 5 velikih tegli.

Kajsije operite, uklonite koštice i iseckajte ih na manje komade. Stavite ih u široku šerpu, dodajte šećer i ostavite da odstoje nekoliko sati kako bi pustile sok. Zatim kuvajte na umerenoj temperaturi uz povremeno mešanje. Kada masa počne da se zgušnjava, dodajte sveže ceđen limunov sok. Kuvanje nastavite dok džem ne dobije željenu gustinu. Penu koja se stvara na površini povremeno uklanjajte.

Vreo džem sipajte u prethodno oprane i zagrejane tegle. Tegle odmah zatvorite, okrenite ih naopako nekoliko minuta, a zatim ih vratite u normalan položaj i ostavite da se potpuno ohlade.

Upravo kombinacija pravilnog kuvanja, dobro sterilisanih tegli i limunovog soka razlog je zbog kojeg mnoge domaćice uspešno čuvaju džem bez dodatih konzervansa. Tako pripremljen, džem od kajsija ostaje mirisan, ukusan i tokom hladnijih meseci, pa ćete u svakom trenutku moći da uživate u ukusu leta sačuvanom u tegli.