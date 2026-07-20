U vreme kada su se kupine brale po šumarcima i livadama, gotovo da nije bilo domaćinstva koje krajem leta nije spremalo slatko za zimu. Miris voća koje lagano vri u širokoj šerpi širio se dvorištem, a domaćice su strpljivo skidale penu i pazile da svaka kupina ostane cela. Upravo u tome krije se tajna starinskog slatkog , ne meša se kašikom, već se šerpa povremeno samo protrese kako se plodovi ne bi raspali.

Ovaj recept je jednostavan, ali zahteva malo strpljenja. Rezultat je gusto, sjajno slatko koje se služi uz čašu hladne vode, baš kako su nekada radile naše bake.

Sastojci

1 kg svežih kupina

1,2 kg šećera

200 ml vode

sok od pola limuna

nekoliko listića sveže nane (po želji)

Priprema

Kupine pažljivo operite i ostavite da se potpuno ocede kako se ne bi izgnječile. U široku šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte dok ne dobijete gust sirup. Dodajte kupine i kuvajte na srednjoj temperaturi oko 30 do 40 minuta. Tokom kuvanja redovno skidajte penu, ali voće nemojte mešati kašikom. Umesto toga, s vremena na vreme blago protresite šerpu. Pred kraj kuvanja dodajte sok od limuna, koji će pomoći da slatko zadrži lepu boju i sprečiti kristalisanje šećera. Kada kap sirupa na hladnom tanjiriću ostane gusta i ne razliva se, slatko je gotovo. Pokrijte šerpu vlažnom kuhinjskom krpom i ostavite da se potpuno ohladi, pa sipajte u sterilisane tegle i dobro zatvorite.

Tajna starinskog slatkog

Iskusne domaćice govorile su da kupine treba brati rano ujutru, kada su čvrste i pune soka. Još jedna važna stvar je da šerpa bude što šira, kako bi se voće kuvalo u jednom sloju i ostalo celo. Limun se dodaje tek pred kraj, a kašika se gotovo i ne koristi, upravo zato slatko izgleda kao iz bakinog kredenca.

Na kraju, poslužite ga na tradicionalan način – kašičicu slatkog uz čašu hladne vode. Malo je poslastica koje tako jednostavno vraćaju uspomene na detinjstvo.

Više proverenih recepata možete da pronađete na sajtu Trpeza.