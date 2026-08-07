Kombinacija paprike, paradajza, luka i jaja ovom jelu daje bogat i prepoznatljiv ukus, dok priprema u jednom tiganju omogućava jednostavan i brz obrok idealan za ručak ili večeru.
Sastojci:
- 4 veće paprike, babure ili šilje
- 4 zrela paradajza srednje veličine
- 1 veća glavica crnog luka
- 3 do 4 jaja
- 2 do 3 kašike ulja
- So i biber po ukusu
Priprema:
Crni luk sitno iseckajte, paprike očistite i isecite na manje komade, a paradajz ogulite i narežite na kockice.
U dubljem tiganju zagrejte ulje, dodajte luk i kratko ga propržite dok ne omekša i postane blago staklast. Nakon toga ubacite paprike i nastavite sa dinstanjem dok ne omekšaju.
Kada paprike budu pripremljene, dodajte paradajz, začinite solju i biberom, pa kuvajte dok povrće ne pusti sopstveni sok i dok višak tečnosti ne ispari.
Umutite jaja sa malo soli, prelijte ih preko povrća i lagano mešajte nekoliko minuta, sve dok se jaja ne sjedine sa ostalim sastojcima i ne postignu željenu teksturu.
Pripremljeni sataraš poslužite topao, uz domaći hleb, sir ili kiselo mleko. Po želji dodajte malo svežeg peršuna kako biste obogatili ukus i izgled jela.
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