Kombinacija paprike, paradajza, luka i jaja ovom jelu daje bogat i prepoznatljiv ukus, dok priprema u jednom tiganju omogućava jednostavan i brz obrok idealan za ručak ili večeru.

Sastojci:

4 veće paprike, babure ili šilje

4 zrela paradajza srednje veličine

1 veća glavica crnog luka

3 do 4 jaja

2 do 3 kašike ulja

So i biber po ukusu

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte, paprike očistite i isecite na manje komade, a paradajz ogulite i narežite na kockice.

U dubljem tiganju zagrejte ulje, dodajte luk i kratko ga propržite dok ne omekša i postane blago staklast. Nakon toga ubacite paprike i nastavite sa dinstanjem dok ne omekšaju.

Kada paprike budu pripremljene, dodajte paradajz, začinite solju i biberom, pa kuvajte dok povrće ne pusti sopstveni sok i dok višak tečnosti ne ispari.

Umutite jaja sa malo soli, prelijte ih preko povrća i lagano mešajte nekoliko minuta, sve dok se jaja ne sjedine sa ostalim sastojcima i ne postignu željenu teksturu.

Pripremljeni sataraš poslužite topao, uz domaći hleb, sir ili kiselo mleko. Po želji dodajte malo svežeg peršuna kako biste obogatili ukus i izgled jela.

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