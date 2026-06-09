Kvalitetne cipele ostaju takve uz dobru rutinu održavanja. Kada vam to postane navika, odlaganje prljavih cipela delovaće jednako neprijatno kao i slaganje prljave odeće i vraćanje u ormar.

„Preporučujemo da sve ogrebotine i prljavštinu uklonite što je pre moguće kako ne bi ostali tragovi ili mrlje na obući“, kaže Arabela Baros, kreativna direktorka kompanije ,,John Fluevog Shoes" za sajt Martha Stewart. Arabela Baros preporučuje da se cipele, naročito kožne i antilopske, pre prvog nošenja zaštite nanošenjem zaštitnog spreja.

Za redovno održavanje nakon nošenja, stavite u cipele kalupe za održavanje oblika i čuvajte ih na hladnom i suvom mestu, dalje od prekomerne svetlosti. „Menjajte obuću na svakih nekoliko dana, jer to omogućava cipelama da se osuše i usporava proces starenja materijala“, kaže Arabela Baros. „Na taj način se u velikoj meri sprečava i nastanak ogrebotina.“

Ako preskočite dan održavanja ili primetite ogrebotinu, način njenog uklanjanja zavisi od materijala.

Evo šta treba da uradite. (Ako je obuća ozbiljno oštećena ili nezamenjiva, razmislite o konsultaciji sa stručnjakom za profesionalno čišćenje.)

Kako ukloniti tragove ogrebotina sa kožnih cipela

„Ako se na kožnim cipelama pojavi ogrebotina, uzmite meku krpu od mikrofibera, blago je navlažite i prebrišite cipelu kako biste uklonili prljavštinu i sitne čestice koje bi mogle dodatno da je oštete“, savetuje Arabela Baros.

„Ostavite cipelu da se suši najmanje dvadeset minuta, a zatim na čistu krpu od mikrofibera nanesite sredstvo za negu kože i nežno ga utrljajte u površinu cipele.“

Kako ukloniti tragove ogrebotina sa antilop cipela

Za uklanjanje ogrebotina sa antilop cipela, upotrebite blago navlaženu meku krpu od mikrofibera kako biste uklonili prljavštinu sa površine. „Zatim uzmite čistu, mekanu četku za antilop i nežno četkajte cipelu u smeru vlakana kako biste uklonili tragove ogrebotina i vratili joj prvobitni izgled“, kaže Arabela Baros.

Kako ukloniti tragove ogrebotina sa platnenih cipela

„Ako se ogrebotina nalazi na samom platnu, možete napraviti pastu od sode bikarbone i vode i nežno je naneti na oštećeno mesto“, kaže Arabela Baros. Ostavite pastu da odstoji. Kada se osuši, upotrebite četku sa mekim vlaknima (ili staru četkicu za zube) kako biste uklonili osušenu pastu. „Čistom krpom od mikrofibera uklonite ostatke i ostavite cipele da se osuše.“

Ako su ogrebotine na gumenom srednjem ili spoljašnjem đonu, Arabela Baros preporučuje upotrebu melaminske sunđer-gumice za nežno uklanjanje tragova. „Nakon toga posao završite vlažnom krpom od mikrofibera.“

Kako ukloniti tragove ogrebotina sa sintetičkih materijala

Cipele mogu biti izrađene od različitih sintetičkih materijala, poput najlona, poliestera, poliuretana (koji se često naziva veganska koža) ili kombinacije više materijala. Ne reaguju svi materijali isto na čišćenje, pa budite oprezni i, kao i uvek, najpre isprobajte postupak na manje vidljivom delu obuće.

„Blago navlaženom krpom od mikrofibera očistite cipelu i uklonite svu površinsku prljavštinu“, kaže Arabela Baros. „Zatim vlažnom melaminskom sunđer-gumicom nežno uklonite trag ogrebotine. Najpre isprobajte postupak na maloj površini kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat.“

I tako, od izgrebanih do besprekorno čistih cipela.

Bonus video: