Prljave patike će izgledati kao nove: Evo kako da ih operete u mašini za veš

Pronašli smo odličan trik za pranje patika koje se brzo uprljaju. Ne brinite, nećete se mučiti, opraćete ih u mašini za veš!

Pre pranja, skinite sa patika pertle. Zatim uklonite vidljivu prljavštinu ako je ima - blato, lišće i kamenčiće koji su se zaglavili u đonu. Kada perete patike u mašini za veš, ona mora biti podešena na program za osetljiv veš.

Kožne ili antilop patike se ne smeju prati u mašini za veš, jer mogu da se oštete. Ali, platnene i pamučne patike nisu problem.

Izvadite uloške ako je potrebno. Pertle možete staviti u kesu za pranje osetljivog veša ili u staru jastučnicu. Patike stavite u mašinu, ali ih nikada ne stavljajte bez toga jer će udarati u bubanj. Ako nemate kesu platnenu ili jastučnicu, dodajte dva, tri peškira oko patika.

Mašinu podesite na program za osetljiv veš, na niskoj temperaturi (preporučljivo je na 30 stepeni). Nakon pranja ih ne stavljajte u mašinu za sušenje jer lepak na patikama može tako da se ošteti. Ostavite da se osuše na vazduhu.

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