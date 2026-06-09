Mnogi veruju da je konzervirana hrana manje zdrava od sveže, ali stručnjaci ističu da to nije uvek tačno. Pojedine namirnice nakon konzerviranja zadržavaju većinu hranljivih sastojaka, a neke čak mogu biti i bolji izvor određenih nutrijenata od svojih svežih verzija.

Nutricionisti posebno izdvajaju konzerviranu ribu, mahunarke i povrće kao odličan izbor za zdravlje srca, krvnih sudova i sistema za varenje.

Sardine – prava superhrana za srce

Konzervirane sardine smatraju se jednom od najzdravijih namirnica koje možete pronaći u prodavnici. Bogate su omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u smanjenju upalnih procesa u organizmu i doprinose zdravlju krvnih sudova.

Osim toga, sardine sadrže velike količine kalcijuma, vitamina D i kvalitetnih proteina. Redovna konzumacija može pomoći u održavanju normalnog nivoa holesterola i zaštiti srca.

Pasulj obezbeđuje dragocena vlakna

Konzervirani pasulj predstavlja odličan izvor biljnih proteina i dijetetskih vlakana. Vlakna imaju važnu ulogu u očuvanju zdrave crevne flore i pravilnom funkcionisanju sistema za varenje.

Mahunarke takođe produžavaju osećaj sitosti, pomažu u kontroli nivoa šećera u krvi i mogu doprineti smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Losos čuva krvne sudove i mozak

Konzervirani losos sadrži značajne količine omega-3 masnih kiselina koje pozitivno utiču na zdravlje srca, ali i na rad mozga.

Pored toga, bogat je proteinima, selenom i vitaminima B grupe. Stručnjaci navode da kvalitetan konzervirani losos može biti odlična zamena za svežu ribu, posebno kada ona nije lako dostupna.

Leblebije pomažu varenju

Leblebije važe za jednu od najboljih namirnica za zdravlje creva. Sadrže rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna koja podstiču razvoj korisnih bakterija i poboljšavaju varenje.

Osim toga, bogate su magnezijumom, kalijumom i biljnim proteinima, pa blagotvorno deluju i na kardiovaskularni sistem.

Paradajz u sopstvenom soku štiti krvne sudove

Konzervirani paradajz predstavlja jedan od najboljih izvora likopena, snažnog antioksidansa koji se povezuje sa zdravljem srca i krvnih sudova.

Zanimljivo je da se likopen bolje apsorbuje iz termički obrađenog paradajza nego iz svežeg. Pored toga, paradajz u sopstvenom soku sadrži vitamin C, kalijum i druge korisne materije koje pomažu u održavanju normalnog krvnog pritiska i opšteg zdravlja organizma.