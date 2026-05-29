Bele plastične stolice neizostavan su deo mnogih terasa i vrtova. Popularne su zbog praktičnosti i pristupačne cene, no njihova bela boja ujedno je i slabost jer se lako prlja. Izložene suncu i kiši, brzo gube svoj prvobitni sjaj i postaju sive.

Srećom, redovnim i pravilnim ćišćenjem možete obezbediti da vaš baštenski nameštaj godinama izgleda kao nov, bez potrebe za skupim sredstvima, piše The Spruce.

Koliko često treba čistiti stolice?

Učestalost čišćenja zavisi od izloženosti prljavštini. Fleke od trave, blata, pića ili ptičjeg izmeta treba ukloniti odmah kako se ne bi upile u materijal. Za većinu je dovoljno jedno temeljno čišćenje na početku sezone i jedno pre zimskog spremanja.

Neki izvori preporučuju dubinsko čišćenje svakih jedan do tri meseca, zavisno od intenziteta korišćenja i stepenu zaprljanosti.

Priprema za čišćenje

Pre posla pripremite radni prostor. Najbolje je čistiti napolju, na suncu i blizu baštenskog creva radi lakšeg ispiranja.

Pripremite kantu, sunđer ili četku s mekanim vlaknima, krpe od mikrovlakana za sušenje i gumene rukavice. Važno je izbegavati abrazivna sredstva i grube četke koje mogu izgrebati plastiku, stvarajući udubljenja u koja će se prljavština još lakše hvatati.

Učinkovite metode čišćenja

Zavisno od stepena zaprljanosti, možete birati između blagih prirodnih sredstava i ciljanih rešenja za zahtevnije fleke. Predstavljamo vam najučinkovitije.

Soda bikarbona i sirće

Ova domaća mešavina izuzetno je učinkovita za vraćanje beline. U posudi pomešajte jednu šoljicu sode bikarbone i jednu šoljicu belog alkoholnog sirćeta. Smesa će se zapeniti, što je normalna reakcija.

Nanesite pastu sunđerom na prljave delove, posebno na udubljenja, i ostavite da deluje 15 minuta. Soda bikarbona služi kao blagi abraziv, dok sirće otapa masnoće i tragove buđi. Nakon toga, stolicu temeljno isperite.

Rešavanje tvrdokornih fleka i buđi

Ako su stolike i nakon toga sive, potrebno je primeniti jače rešenje. Oksidacijsko sredstvo za izbeljivanje, koje je nežnije od klasičnog izbeljivača, odličan je izbor. Pomešajte pola šoljice praha s četiri litara tople vode, nanesite otopinu i istrljajte i ostavite da deluje 15 minuta.

Za fleke od buđi, pre glavnog čišćenja poprskajte ih mešavinom tri dela sirćeta i jednog dela vode te ostavite da odstoji desetak minuta.

Završni koraci za zaštitu i sjaj

Nakon temeljnog ispiranja, osušite stolice krpom ili ih ostavite na suncu. Za dodatnu zaštitu, nanesite tanki sloj voska za poliranje automobila. Utrljajte ga mekom krpom i ispolirajte čistom. Vosak stvara zaštitni sloj koji odbija vodu i prljavštinu te štiti plastiku od UV zračenja, sprečavajući da materijal postane krhak. To će buduće čišćenje učiniti znatno lakšim i bržim.

Video: