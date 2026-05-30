Onkološkinja Krušangi Patel svakog jutra bira jednostavan doručak koji podržava zdravlje organizma, umesto skupih detoks napitaka i egzotičnih dodataka ishrani. Kombinacija dva jaja i zelenog lisnatog povrća pruža telu brojne korisne nutrijente i podršku ćelijama.

Spanać i žumance zajedno imaju snažno antioksidativno dejstvo. Masti iz žumanceta pomažu bolju apsorpciju luteina iz spanaća tokom varenja, što doprinosi smanjenju upalnih procesa i zaštiti ćelija od oštećenja.

Za razliku od pojedinih suplemenata, hranljive materije iz celovitog obroka organizam lakše koristi. Jaja sadrže aminokiseline koje doprinose osećaju sitosti i utiču na regulaciju hormona gladi.

Nakon ovakvog doručka nivo šećera u krvi može ostati stabilniji više sati, što organizmu omogućava ravnomerniji dotok energije i manje nagle promene insulina.

Važna je i pravilna kombinacija namirnica. Spanać obezbeđuje folnu kiselinu i druge korisne sastojke, dok žumance pomaže njihovu efikasniju iskorišćenost. Zajedno predstavljaju jednostavan i pristupačan obrok koji može biti deo uravnotežene ishrane.