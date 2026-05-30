Onkološkinja Krušangi Patel svakog jutra bira jednostavan doručak koji podržava zdravlje organizma, umesto skupih detoks napitaka i egzotičnih dodataka ishrani. Kombinacija dva jaja i zelenog lisnatog povrća pruža telu brojne korisne nutrijente i podršku ćelijama.

Spanać i žumance zajedno imaju snažno antioksidativno dejstvo. Masti iz žumanceta pomažu bolju apsorpciju luteina iz spanaća tokom varenja, što doprinosi smanjenju upalnih procesa i zaštiti ćelija od oštećenja.

Za razliku od pojedinih suplemenata, hranljive materije iz celovitog obroka organizam lakše koristi. Jaja sadrže aminokiseline koje doprinose osećaju sitosti i utiču na regulaciju hormona gladi.

Nakon ovakvog doručka nivo šećera u krvi može ostati stabilniji više sati, što organizmu omogućava ravnomerniji dotok energije i manje nagle promene insulina.

Važna je i pravilna kombinacija namirnica. Spanać obezbeđuje folnu kiselinu i druge korisne sastojke, dok žumance pomaže njihovu efikasniju iskorišćenost. Zajedno predstavljaju jednostavan i pristupačan obrok koji može biti deo uravnotežene ishrane.

Organizam mnogo bolje koristi vitamine iz povrća kada se unose zajedno sa zdravim mastima, a žumance predstavlja jednostavan i pristupačan izvor takvih nutrijenata.

Istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients pokazalo je da kombinacija dva cela jaja i oko 70 grama spanaća dnevno može doprineti smanjenju markera oksidativnog stresa u organizmu, uključujući malondialdehid, koji se povezuje sa oštećenjem ćelija.

Jedna od najčešćih grešaka pri pripremi ovog obroka jeste predugo termičko obrađivanje spanaća. Dugotrajno prženje na visokoj temperaturi može smanjiti količinu korisnih fitonutrijenata i vitamina u povrću.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se spanać dodaje pred kraj pripreme, kada se tiganj već skloni sa izvora toplote. Temperatura jaja dovoljna je da blago omekša lisnato povrće, a da se pritom sačuva veći deo njegovih hranljivih sastojaka.

Praktičan način pripreme je da se sveži listovi spanaća umešaju direktno u vruća jaja neposredno pre serviranja. Na taj način obrok ostaje bogat vitaminima i može biti dobar deo uravnotežene ishrane.

