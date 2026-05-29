Toplije vreme za mnoge podrazumeva piknike, roštilje i obroke na otvorenom, no upravo tada raste i rizik od jedne neprijatne bolesti - trovanja hranom. Leti se hrana češće nosi van kuće, duže stoji na toplom i teže ju je pravilno čuvati, što može pogodovati razvoju bakterija. Svake godine milioni ljudi obolevaju od bolesti koje se prenose hranom, a lekari upozoravaju da se broj slučajeva značajno povećava tokom letnjih meseci.

Medicinska sestra Lesli A. Vejd objašnjava da toplota igra veliku ulogu. "Visoke temperature pogoduju rastu i preživljavanju bakterija", rekla je za HuffPost. Bakterije poput E. coli, salmonele i kampilobaktera brže se razmnožavaju na višim temperaturama, a posebno rizične namirnice uključuju lisnato povrće, nepasterizovane mlečne proizvode, nedovoljno pečeno meso i delikatesne proizvode.

Simptomi i kada treba ići kod lekara

Doktorka dr. Bet Oler upozorava da aktivnosti na otvorenom dodatno povećavaju rizik jer ljudi često nemaju pristup sapunu i vodi za pranje ruku, pribora i površina.

"Kada boravimo na otvorenom, često nemamo pristup sapunu i vodi za pranje pribora, radnih površina i ruku, što povećava rizik od širenja bakterija, primera radi sa sirovog mesa na drugu hranu", objasnila je. Najčešći simptomi trovanja hranom su mučnina, povraćanje, bol u stomaku i proliv, a Oler dodaje da se mogu javiti i "glavobolja, bolovi u mišićima i umor".

Kesi Karnel iz Centra za probavno zdravlje UPMC Hamot objasnio je da se simptomi bakterijskih i virusnih infekcija mogu pojaviti već nakon dva do deset sati, ali i tek nakon 96 sati. "Kod parazitskih infekcija to može potrajati i do dve nedelje", dodala je.

Lekarsku pomoć treba potražiti kod visoke temperature, krvavog proliva ili povraćanja, nemogućnosti zadržavanja tečnosti i znakova teške dehidracije, a prevencija uključuje pranje ruku, odvajanje sirovog mesa od druge hrane, dobro termički obrađivanje mesa i pravilno čuvanje hrane na bezbednoj temperaturi.

