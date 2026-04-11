Ova namirnica predstavlja jednostavno rešenje za uklanjanje neželjenih biljaka koje niču kroz pukotine na asfaltu, pločniku ili između kamenja u dvorištu.

Iako nijedan herbicid nije potpuno bezbedan, prirodno i netoksično rešenje može se naći u kuhinji, a to je natrijum hlorid.

So kao sredstvo za uništavanje korova

So može biti efikasan, netoksičan herbicid, ali nisu sve vrste soli iste kada je u pitanju suzbijanje korova. Najčešće se koristi obična kuhinjska so, bilo jodirana ili nejodirana. Važno je proveriti da li je u pitanju natrijum hlorid, a ne magnezijum sulfat, kamena ili morska so.

Prilikom upotrebe soli kao herbicida treba biti oprezan jer može lako oštetiti i biljke koje se nalaze u blizini. Prekomerna upotreba može dugoročno učiniti zemljište neplodnim. Zato se so preporučuje samo za tretiranje korova koji nisu okruženi biljkama koje želite da sačuvate, a najpogodnija je za neželjene biljke koje rastu u pukotinama asfalta, pločnika ili između kamenja u dvorištu.

So deluje na biljke tako što ih dehidrira i narušava njihovu unutrašnju ravnotežu vode. Pošto je rastvorljiva u vodi, najefikasnije je koristiti je u obliku rastvora jer se tako lakše apsorbuje.

Natrijum-hlorid je vrlo toksičan za sve biljke, pa je pri upotrebi potrebno biti izuzetno oprezan.

Jačina rastvora slane vode zavisi od mesta primene. Ako se koristi u vrtu gde postoje i druge biljke koje želite da sačuvate, preporučuje se početak sa slabijim rastvorom u odnosu jedan prema dva. Nakon ovog tretmana, čupanje korova često više nije potrebno.

U slučajevima kada se primenjuje na površinama gde dugoročno očuvanje zemljišta nije važno, kao što su pukotine u betonu, kamen na terasi ili prilazi, može se koristiti jači rastvor u odnosu dva prema jedan ili tri prema jedan. Takve koncentracije mogu vremenom promeniti pH vrednost zemljišta i učiniti ga neplodnim.

Rastvor slane vode treba nanositi direktno na listove korova.

Potrebno je izbegavati zalivanje korena kako bi se zaštitilo okolno zemljište i druge biljke.

Primena se može vršiti pomoću prskalice ili direktnim sipanjem.

Ukoliko se u blizini nalaze druge biljke, preporučuje se njihovo obilno zalivanje nakon tretmana kako bi se isprala eventualno dospela slana voda iz tla.

