Savladali ste održavanje biljaka koje su lakše za gajenje i želite izazov, ali opet ne izazov koji će biti pretežak. Nega koju iziskuje begonija je srednje zahtevna i zato je ova velelepna biljka pravi izbor za vas.

Begonija može biti kompleksna kad je u pitanju svetlost i zalivanje, ali opet, ne previše. Odličan je izbor ako imate iskustva u baštovanstvu, a opet vam treba još iskustva da biste gajili zahtevne biljke.

Smatra se da ovaj cvet ima jedne od najlepših ukrasnih listova i cvetova. Postoji preko 1700 vrsta begonije, od onih bez cvetova, sa jednostavnim cvetovima, preko velelepnih cvetova koji izgledom pomalo podsećaju na ružu.

Evo i saveta kako da pravilno negujete vašu omiljenu baštensku ili sobnu biljku.

Begonija – nega u kući i u bašti

Cvet begonija nam dolazi sa tropskih područja: Indije, Južne Amerike.

erike, zapadne Afrike i južne i istočne Kine. To odnah otkriva neke osobine o ovom cvetu, a to je da voli staništa sa dosta sunca, a i dosta vlage. Da bi bila zdrava, treba joj priuštiti te uslove.

Na našem podneblju se može gajiti u bašti, ali pošto ne podnosi temperature niže od 10 stepeni, tokom zime joj treba obezbediti sobnu temperaturu kako ne bi uginula.

Mnogo lakše je održavati je u kući, pa je onda na leto možete izneti napolje. Kako treba gajiti begoniju zavisi od same vrste biljke, jer ne iziskuje svaka isti tretman.

Recimo, neke vrste begonija ne rastu više od 10 cenimetra, a neke druge mogu narasti i po par metara. Ali svo ovo cveće spada u jednu porodicu Begoniaceae.

Ovo je višegodišnja zeljasta biljka koja je široko rasprostranjena u čitavom svetu. Najbolje raste u toploj, tropskoj klimi, ali ako joj se obezbede dobri uslovi može preživeti bilo gde.

Koje osvetljenje je najbolje za begonije

Kad je u pitanju begonija, nega podrazumeva topla područja sa mnogo vlage. Ova biljka voli svetlost, ali ne direktnu. Tako da preporučujemo da je držite u blizini prozora, ali sa strane gde ne dopiru direktni sunčevi zraci. Ako je to nemoguće, onda neka bar bude zaštićena od najjačeg sunca, jer previše sunca može spržiti listove i cvetove ove delikatne biljke.

No, određene vrste begonija koje se uzgajaju u bašti često vole i sunce ili blagu senku. Zato je najbolje rešenje, ako želite da uzgajate begoniju u bašti ili na terasi da bude ispod drveća. Gde će senka listova drveća braniti cvet od sasvim direktnog sunca, ali će kroz lišće opet dopirati dovoljno svetlosti do biljke, te će uživati u hladovini.

U zimskim mesecima unesite begoniju unutra, jer će loše podneti niske temperature. Stavite je tamo gde će imati što više svetla i gde će biti veći procenat vlage. Vlagu u prostoriji možete povećati tako što ćete držati posudu sa vodom pored biljke ili povremeno prskati listove biljke sa malo vode. Ipak prskanje može negativno uticati na doređene vrste ove biljke.

Zalivanje begonije

Nikad nemojte zalivati begoniju sa hladnom vodom, jer ona prilično loše podnosi preterane razlike u temperaturi. Hladna voda za biljku koja voli tropsku temperaturu može biti temperaturni šok.

Dakle, da biste pravilno održavali vašu begoniju neophodno je da voda malo odstoji na sobnoj temperaturi iz dva razloga. Najpre, da ne bi bila previše hladna ili pretopla, a drugo, da bi iz vode isparile hemikalije koje mogu negativno uticati na zdravlje ovog cveta.

U odstajalu vodu možete dodati i vodorastvorljivo đubrivo. Begonija mora da se đubir kako bi bila zdrava imala glatke listove i pune cvetove. Sa ćubrivom je dovoljno zalivati jednom mesečno.

Ova vrsta cveta voli zemljište koje ima dobru drenažu, kao i dodatu organsku materiju. Begonija voli ujednačeno vlažno zemljište, ali ono treba biti umereno vlažno. Dakle, biljci neće prijati ni da je zemlja suva ili sasvim utopljena u vodi.

Kad je u pitanju begonija nega podrazumeva da zemljište uvek održavate umereno vlažnim. Voda treba da je odstajala neko vreme na sobnoj temperaturi ili da je destilovana.

Nemojte zalivati listove ili cvet, jer to može izazvati truljenje biljke. Dakle, zaliti samo pri korenu. U letnjem periodu je potrebno češće zalivanje u odnosu na zimsko.

Kako se uzgaja begonija zimi

U zimskom periodu je najveći rizik da se napravi greška u gajenju begonije. Mnoge vrste begonije cvetaju do prvog mraza, pa pojedine vrste su u stanju mirovanja još od kraja leta. Kako se približava mraz tako treba smanjiti zalivanje.

Kada dođe hladnije vreme ako vaša begonija raste iz lukovica, njih je potrebno osušiti i tokom zime čuvati u papirnim kesama. Dakle, izvadite pažljivo lukovice, očistite ih od zemlje i ostavite da se suše na suncu do nedelju dana.

Potom uvaljati lukovicu u sumporni prah i uviti u papirnu kesu. Jedna lukovica treba da bude u jednoj papirnoj kesi.

Ako begonija ne raste iz lukovice onda spada među vrste koje ostaju zelene tokom cele godine, njima je potrebno orezivanje jednom godišnje. Preporučuje se da se begonija na 4 meseca, kako bi njena nega bila pravilna.

Begonija – nega, orezivanje

Orezivanje begonije je neophodno da bi biljka ostala zdrava. Ali orezivanje nikako ne smete raditi u zimskim mesecima, već se ono vrši pre mraza, kada temperatura još nije toliko niska, kako bi stabiljka stigla da se oporavi.

Dakle, orezivanje treba raditi u jesenjim mesecima, prolećnim i letnjim. Potrebno je skinuti osušene delove i žuto lišće. Nemojte čupati rukama jer tako postoji veća mogućnost da ćete oštetiti biljku. To možete učiniti sa baštenskim makazama.

Razmnožavanje begonije

Begonija se razmnožava uz pomoć sadnica ili semena. Oba možete kupiti u obližnjim cvećarama ili poljoprivrednim apotekama. Krtola begonije se sadi od kraja marta, pa sve do sredine maja.

Krtolu treba zasaditi u saksiju na dubinu od 13cm, idealne dimenzije saksije su 60x15cm. Zemlja je mešana, sastoji se od mešavine zemlje za cveće, peska i treseta i to sve u razmeri 2:1:1.

Krtole ne treba duboko zasaditi, jer će tada mladice teže da se probiju izvan. Dakle potrebno je samo blago prekriti slojem zemlje od 5cm. U bašti treba sadniti begoniju tek kad ste sasvim sigurni da više neće biti mrazeva.

Begonija cena

Begonija nije skupa, cena može odgovarati svačijem džepu. Biljke u saksiji možete kupiti po ceni od 350 do 400 dinara. I održavanje je prilično jeftino, jer nije neophodno kupovati posebno đubrivo, kao što je slučaj sa orhidejom. Orhideja je nešto teža za gajenje, ali ima prelepe cvetove.