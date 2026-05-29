Sezona jagoda je u punom jeku, a ovo omiljeno voće nezaobilazno je na trpezama tokom proleća i leta. Ipak, stručnjaci upozoravaju da čak i naizgled bezazlena pojava buđi na samo jednom plodu može predstavljati problem za celo pakovanje.

Zašto nije dovoljno ukloniti samo trulu jagodu?

Mnogi veruju da je dovoljno baciti jagodu na kojoj se pojavila buđ, dok se ostatak može bezbedno oprati i pojesti. Međutim, lekari i mikrobiolozi upozoravaju da se plesni šire mnogo brže nego što je moguće uočiti golim okom.

Spore se lako prenose sa jednog ploda na drugi, pa i jagode koje izgledaju potpuno zdravo mogu biti kontaminirane ukoliko su bile u kontaktu sa pokvarenim voćem.

Najveći problem su mikotoksini

Pored same plesni, stručnjaci upozoravaju na mikotoksine – štetne materije koje određene vrste buđi proizvode tokom razvoja.

Zbog meke strukture i visokog sadržaja vode, jagode lako upijaju ove supstance, koje mogu prodreti duboko u plod. Konzumiranje kontaminiranog voća može izazvati:

stomačne tegobe i mučninu,

alergijske reakcije,

potencijalno štetne posledice po organizam ukoliko se unose duže vreme.

Kome preti najveći rizik?

Poseban oprez preporučuje se roditeljima male dece, starijim osobama i ljudima sa oslabljenim imunitetom, jer su oni osetljiviji na moguće posledice kontaminirane hrane.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se, ukoliko u pakovanju primetite makar jednu buđavu ili trulu jagodu, ne rizikuje već da se odbaci cela korpica.

Kako izabrati bezbedne jagode?

Prevencija počinje još prilikom kupovine. Obratite pažnju da plodovi budu čvrsti, suvi i bez tamnih fleka ili tragova vlage. Ako primetite da je u pakovanju već počeo proces kvarenja, najbolje je da izaberete drugo.

Iako deluje kao bacanje novca, stručnjaci ističu da je zdravlje ipak važnije od pokušaja da se spase nekoliko preostalih plodova.