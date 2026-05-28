Planete svojim kretanjem ove godine podstiču nas da u centar zbivanja stavimo emocije. Fokus je na romantici i ljubavi.
Dok će neki morati da raščiste sa starim obrascima, pred drugima je godina u kojoj će ljubav biti jednostavnija, sigurnija i iskrenija. Bilo da je reč o pronalaženju nove ljubavi ili planiranju narednog koraka u vezi, prema određenim horoskopskim znacima zvezde će biti posebno naklonjene.
Iako je sigurno da će 2026. biti godina ljubavi za sve horoskopske znakove, ova četiri znaka zodijaka imaće posebnu sreću u toj sferi.
U nastavku otkrijte koji su to znaci.
Bik
Ljubav u 2026. godini dobija stabilniju i sigurniju formu. Bikovi ulaze u period u kojem veze mogu prerasti u nešto ozbiljnije i gde postoji prostor za izgradnju nečega što traje.
Bilo da je reč o obavezivanju ili puštanju onoga što više ne funkcioniše, sve se dešava sa mnogo većom jasnoćom nego ranije.
Rak
Ovo će biti godina u kojoj će emocije vladati više nego strah. Rakovi će se transformisati na potpuno nov način i doživeti dublju povezanost sa sobom i drugima.
Za mnoge bi 2026. mogla označiti početak veze koja deluje sudbinski.
Vaga
Romansa će procvetati onog trenutka kada se Vage odluče da jasno definišu svoje potrebe.
U 2026. godini očekuju vas važni susreti, smisleni razgovori i ljubav koja deluje uravnoteženije nego ikada pre. Ovo je godina u kojoj Vage više ne pristaju na polovična rešenja.
Ribe
Za Ribe je ljubav u 2026. godini sinonim za iskrenu bliskost. Ova godina nudi prostor i za isceljenje i za nove početke, a mnogi će primetiti da njihove veze postaju iskrenije i emotivno stabilnije.
Vaša intuicija će vas nepogrešivo voditi, naročito kada je reč o ljubavi, prenosi Elle.
