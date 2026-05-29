Leto donosi duže dane, otvorene prozore i boravak na terasi, ali i jednu od najdosadnijih pojava u domu - muve. Dok mnogi posežu za sprejevima i lepljivim trakama, postoji jednostavan trik koji se već decenijama koristi u mesarama, na pijacama i u seoskim domaćinstvima.

Sve što vam je potrebno jeste providna kesa, voda i nekoliko novčića.

Zašto baš kesa sa vodom?

Ako ste nekada prolazili pored mesare ili tezge na pijaci, verovatno ste primetili kese napunjene vodom koje vise iznad ulaza. Iako na prvi pogled deluju neobično, mnogi veruju da pomažu u odbijanju muva.

Objašnjenje se krije u načinu na koji insekti vide svet oko sebe. Svetlost koja se prelama kroz vodu i reflektuje od metalnih novčića stvara vizuelni efekat koji muve zbunjuje, pa često menjaju pravac i izbegavaju prostor u koji su krenule.

Kako da napravite ovaj trik?

Potrebno vam je:

providna plastična kesa,

voda,

nekoliko metalnih novčića.

Kesu napunite vodom do dve trećine, ubacite novčiće i dobro je zavežite. Zatim je okačite na mesto gde ima dovoljno prirodne svetlosti – iznad ulaznih vrata, na terasi ili pored prozora koji često držite otvorenim.

Što je svetlost jača, efekat refleksije bi trebalo da bude izraženiji.

Da li zaista pomaže?

Ovaj trik ne treba posmatrati kao čarobno rešenje koje će potpuno eliminisati muve. Njegova svrha je da smanji broj insekata koji ulaze u prostoriju.

Ako su muve već u kući ili postoje izvori koji ih privlače, poput ostataka hrane ili otvorenog smeća, sama kesa neće rešiti problem.

Ipak, mnogi koji ga koriste tvrde da se razlika primećuje već nakon nekoliko sati, posebno na mestima gde su vrata ili prozori stalno otvoreni.

Još nekoliko prirodnih saveznika protiv muva

Za bolji efekat možete kombinovati ovaj trik sa biljkama čiji miris muve ne vole.

Najčešće se preporučuju:

bosiljak,

nana,

lavanda.

Takođe, važno je redovno prazniti kantu za smeće i održavati kuhinju čistom, naročito tokom toplih dana kada se insekti brže razmnožavaju.

Ne zaboravite da menjate vodu

Jedna od najčešćih grešaka jeste da se kesa okači i zaboravi. Posle nekoliko dana voda može postati mutna, a refleksija slabija.

Zbog toga je preporučljivo da vodu menjate jednom nedeljno kako bi efekat ostao isti.

Možda ne zvuči kao revolucionarno rešenje, ali upravo su ovakvi jednostavni trikovi opstali decenijama i prenose se s kolena na koleno kao praktičan način da se tokom leta lakše izborimo sa dosadnim insektima.