Neki ljudi mogu mesecima čuvati tajnu, dok drugi jedva izdrže nekoliko sati pre nego što nešto podele s drugima. Astrologija tvrdi da određeni horoskopski znakovi jednostavno imaju preveliku potrebu za razgovorom, deljenjem utisaka i komentarisanjem svega što se događa oko njih. Iako nisu zlonamerni, pripadnici ova dva znaka često kažu više nego što su planirali.

Blizanci

Kada je reč o komunikaciji, Blizanci su bez konkurencije. Njihov um stalno radi, puni su informacija, ideja i zanimljivosti koje žele podeliti s drugima. Vole razgovore, rasprave i upoznavanje novih ljudi, a tišina im retko odgovara. Upravo zato ponekad izbrbljaju nešto što su trebali zadržati za sebe.

Blizanci uglavnom ne otkrivaju tajne iz loše namere. Jednostavno ih ponese razgovor i želja da podele zanimljivu priču.

Strelac

Strelci su poznati po iskrenosti, ali ponekad upravo zbog te osobine otkriju više nego što bi trebali. Teško sakrivaju ono što misle i često govore ono što im prvo padne na pamet. Vole društvo, otvorene razgovore i ljude koji se ne plaše reći svoje mišljenje. Upravo zato neretko iznesu informaciju koju bi neko drugi radije prećutao.

Njihova spontanost i neposrednost osvajaju ljude, ali ih ponekad mogu dovesti i u neprijatnu situaciju.

Iskrenost im je važnija od ćutanja

I Blizanci i Strelci poznati su po tome da vole komunikaciju i da teško zadržavaju misli za sebe. Oni ne vole igre, skrivene poruke i nagađanja, radije će reći ono što misle, čak i kada bi možda bilo mudrije prećutati. Zbog toga ih ljudi često smatraju najbrbljavijim znakovima Zodijaka.

