Ovan

Vaša energija je u porastu zbog uticaja Marsa. Pronađite šta je ono što vas smiruje, jer na taj način smirujete sebe i situaciju u kući. Posao i novac vam danas ne predstavljaju problem. Mogući problemi sa spavanjem.

Bik

Uticaj Meseca vam daje dovoljno snage da izdržite današnji dan. Novčana situacija može da bude problem posebno kada su u pitanju odnosi sa partnerom. Potrudite se da imate dobru komunikaciju sa ljudima oko sebe. Mogući problemi sa organima za varenje.

Blizanci

Stižu vesti iz inostranstva koji će vas naterati da se zamislite u vezi poslovne odluke. Obratite pažnju na reči koje izgovarate u krugu porodici. Ljubavna situacija je komplikovana i stvara vam teret. Zdravstveno se osećate odlično.

Rak

Vaše emocija vas danas blokiraju i najbolje je da razgovarate sa nekim bliskim o tome. Ljubavna situacija je stabilna i to vas čini srećnim. Nepovoljne vesti u vezi novca stižu ali vas to neće pogoditi. Potreban vam je odmor.

Lav

Ovo je dan koji treba da posvetiti isključivo sebi i odmaranju. Nemojte ulaziti u svađu sa partnerom. Partner je danima uznemiren zbog nekih dešavanja na poslovnom planu. Probajte da se distancirare od svega toga. Nervna napetost.

Devica

Vaša tvrdoglavost danas dolazi do izražaja i neće nam biti lako. Budite posvećeni svojim obavezama jer samo na taj način ćete uspeti da završite sve ono što imate. Zdravstveno se ne osećate bas najbolje pa obratite pažnju na svoj imunitet.

Vaga

Veoma vam je važno šta će partner da kaže. Zati obratite pažnju na način komunikacije jer na taj način dobijate sve što poželite. Mogući su iznenadni dogovori u vezi novog posla. Na vama je da donesete pravu odluku do kraja dana.. Problemi sa organima za varenje.

Škorpija

Današnji dan je veoma važan jer je potrebno da obavite razgovor sa sobom. Već neko vreme vas muči porodična situacija. Vasa odluka može da utiče na dalje tok događaja u krugu porodice posebno kada su u pitanju nekretnine. Zdravlje je odlično.

Strelac

Vaša potreba da ste stalno u akciji danas je baš naglašena. Imaćete jako zanimljiv poziv od strane prijatelja za druženje. Situacija sa partnerom je komplikovana i od vas zavisi raspoloženje partnera. Zdravstveno se osećate dobro.

Jarac

Potreban vam je predah pa je moguće da ćete boraviti van grada tokom dana. Stižu jako dobre vesti u vezi novca i posla od osobe rođene u znaku Ribe. Na vama je da donesete odluku do kraja dana u vezi partnerskog odnosa. Problemi sa pritiskom..

Vodolija

Vaša planeta Uran pokreće vašu energiju i tera vas da se pozabavite sa odnosima sa okolinom. Ono što je važno je da budete u skladu s tobom i sa svojim željama. Čekam vas zanimljiv poziv od osobe rođene u znaku Ovna. Uzimajte dovoljno tečnosti.

Ribe

Energija današnjeg dana vam ne prija. Posvetiti pažnju svom zdravlju posebno kada su u pitanju vitamini. Mogući problemi sa imunitetom. Do kraja danas stižu vam povoljne vesti u vezi ljubavi i osobe rođene u znaku Device.

