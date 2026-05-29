Aluminijumska folija veoma je korisna u kuhinji, ako je pravilno koristite, jer postoje i načini koji mogu biti škodljivi po zdravlje.

Folija čak može da nam smanji račun za grejanje, ali ako je koristite za rernu, pročitajte ove savete!

Godinama se istražuje dejstvo folije i njenog glavnog sastojka, aluminijuma, na ljudski organizam. Postoje situacije u kojima aluminijum iz nje može dospeti u hranu.

Ovo će se dogoditi ako pečete na veoma visokoj temperaturi, ili pečete kisele namirnice kao što su paradajz, limun ili hrana marinirana uz dodatak sirćeta.

Ako retko koristite foliju za pečenje, nemate razloga za brigu, ali ako to često radite, izbegavajte da koristite kisele namirnice i nemojte peći na veoma visokoj temperaturi.