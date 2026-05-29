Brijanje nogu uobičajena je praksa mnogih ljudi kako bi postigli glatku kožu bez dlačica. Međutim, nepravilne tehnike brijanja mogu dovesti do iritacije kože, povrede od žileta i uraslih dlačica. Kako bi vam pomogli postići glatko brijanje bez iritacija, dermatolozi preporučuju sledeće savete za pravilno brijanje nogu.

Piling pre brijanja

Piling kože pre brijanja pomaže da se uklone mrtve ćelije kože, otčepe pore i spreče urastanje dlačica. Koristite nežan sunđer ili lufu za piling nogu pre brijanja kako biste stvorili glatku površinu za žilet, kako piše Byrdie.

Koristite oštar brijač

Tup brijač može izazvati više trenja na koži, što dovodi do iritacije kože i povrede od žileta. Za brijanje nogu uvek koristite oštar i čist žilet. Redovno menjajte žilete kako biste osigurali glatko i sigurno brijanje.

Namočite kožu i koristite kremu za brijanje

Temeljno namočite noge toplom vodom pre brijanja kako biste omekšali dlake i olakšali brijanje. Nanesite izdašnu količinu kreme ili gela za brijanje na noge kako biste stvorili zaštitnu barijeru između brijača i vaše kože. Izbegavajte korišćenje sapuna jer može isušiti kožu i povećati rizik od iritacije.

Brijte se u smeru rasta dlačica

Brijte se u smeru rasta dlačica kako biste smanjili rizik od povreda od žileta i uraslih dlačica. Izbegavajte prejako pritiskanje brijačem i koristite nežne, duge poteze. Često ispirite žilet kako biste uklonili nakupljene dlačice i kremu za brijanje.

Krema nakon brijanja

Nakon brijanja, isperite noge hladnom vodom kako biste zatvorili pore, a zatim ih osušite tapkanjem čistim peškirom. Nanesite hidratantni losion ili ulje kako biste umirili i hidrirali kožu. Potražite proizvode koji su posebno formulisani za osetljivu kožu kako biste smanjili rizik od iritacije.

Ne delite brijače

Deljenje brijača može preneti bakterije i povećati rizik od infekcije. Uvek koristite vlastiti brijač i izbegavajte korišćenje tuđeg, čak i ako se čini da je čist.

Uzmite pauze između brijanja

Svakodnevno brijanje može povećati rizik od iritacije kože i urastanja dlačica. Pokušajte napraviti pauze između brijanja kako bi se vaša koža odmorila i oporavila. Takođe možete razmotriti druge metode uklanjanja dlačica, poput depilacije voskom ili epilacije, kako biste svojoj koži dali odmor od brijanja.

Sledeći ove savete dermatologa, možete postići glatko brijanje nogu bez iritacija. Ne zaboravite uvek brinuti o svojoj koži i koristiti odgovarajuće tehnike brijanja kako biste održali zdravu i srećnu kožu.

