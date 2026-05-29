Možete da se poslužite mikrotalasnom, ali onda postoji mogućnost da meso prepečete. Zato primenite ovaj genijalan trik.

Uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to. Znate li u čemu je trik?

Trik je u tome da metal, naročito aluminijum je odličan provodnik toplote. Voda u loncu koji je na mesu rasporediće toplinu po celoj površini mesa i zato će se brže odmrznuti. Isprobajte ovaj trik što pre.