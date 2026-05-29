Prethodna vest
Zaboravile ste da izvadite meso, a želite da ga spremite za ručak? Kako da ga odmrznete? Evo jedne ideje.
Možete da se poslužite mikrotalasnom, ali onda postoji mogućnost da meso prepečete. Zato primenite ovaj genijalan trik.
Uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to. Znate li u čemu je trik?
Trik je u tome da metal, naročito aluminijum je odličan provodnik toplote. Voda u loncu koji je na mesu rasporediće toplinu po celoj površini mesa i zato će se brže odmrznuti. Isprobajte ovaj trik što pre.
Komentari (0)