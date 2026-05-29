Ako digitalne distrakcije i beskrajna obaveštenja sa društvenih mreža počinju da vas iscrpljuju, ovaj trend iz oblasti dizajna enterijera i dobrobiti mogao bi biti baš za vas: „analogna soba“ je namerno kreiran prostor bez ekrana u vašem domu, namenjen odmoru, opuštanju, igri i povezivanju sa drugima. Taj prostor može izgledati kao udobna biblioteka sa policama punim knjiga, slagalica i društvenih igara. Za neke, to može biti prostor posvećen muzici, sa pločama, instrumentima i jastucima za opušteno slušanje.

Prema rečima autorke i dizajnerke Olge Nejman, naš nervni sistem je iscrpljen zbog stalnih digitalnih ometanja savremenog života.

„Od nas se traži, svakog minuta svakog dana, da obradimo više informacija nego što su to ikada morali ljudi u istoriji“, kaže ona za sajt Martha Stewart. „Analogni prostor je utočište od toga. To je soba ili kutak koji ti tiho poručuje: ovde ništa neće da ti šalje obaveštenja, prodaje ti nešto ili te izvlači iz sopstvenog tela.“

Evo kako da kreirate analogni prostor u svom domu.

Počnite sa svojim ciljevima

Nejmanova preporučuje da najpre definišete ciljeve za prostor.

„Ako želite da se opuštate, čitate ili više pišete dnevnik, napravite mesto gde možete da podignete noge i odmorite se“, kaže ona.

Ako pokušavate da stvorite više porodičnog vremena bez ekrana, jedan deo analogne sobe može biti posvećen društvenim igrama i slagalicama. Kada imate ciljeve na umu, prostor može da se razvija na ličan način.

Dodaje da je njen sopstveni analogni muzički prostor napravljen za maksimalno opuštanje, sa sofama postavljenim oko velikog tepiha, omiljenim knjigama na policama, gramofonom na dohvat ruke i umirujućim umetničkim delima na zidovima. „Svaki put kada uđem, moje telo zna čemu je ta soba namenjena.“

Koristite prirodne materijale

Da biste angažovali čula i stvorili opušteniju atmosferu, Nejmanova preporučuje unošenje prirodnih i „živih“ materijala u prostor. Ona voli zemljane tonove i materijale poput drveta, lana, papira, keramike i kože, jer pomažu telu da se opusti i manje su „agresivni“ od jarkih, veštačkih paleta.

„Što više energije zemlje unesete — kroz materijale, boje ili težinu predmeta — to više prostor govori vašem nervnom sistemu da je bezbedno da se smiri“, kaže ona.

Nejmanova takođe voli da slojevito koristi zvuk kako bi stvorila atmosferu. „Gramofon je jedan od mojih omiljenih alata za to“, kaže ona. „Sam čin biranja ploče, spuštanja igle i slušanja topline vinila predstavlja potpuni čulni prelaz u odnosu na strimovanje.“ Puštanje ploče na kraju dana može pomoći ljudima da lakše pređu iz radnog u opušteno stanje, što je posebno korisno ako rade od kuće.

Dodajte mirise

Miris je takođe moćan alat za ulazak u opuštenije stanje.

„Miris je najbrži put do nervnog sistema koji imamo“, kaže Nejmanova. Ona preporučuje paljenje sveće ili palo santa, ili postavljanje difuzera u ugao prostorije.

Utemeljite prostor

Prema Nejmanovoj, još jedan način da se stvori nameran prostor jeste da ga „učvrstite“ komadom nameštaja ili predmetom koji se koristi za svakodnevne rituale. To može biti vaša stolica za jutarnje čitanje ili sto sa omiljenim olovkama i lepim priborom za pisanje pisama.

„Rituali magnetizuju prostor i govore mu čemu služi“, dodaje ona.

Pogledajte kako sve funkcioniše zajedno

Takođe je važno obratiti pažnju na to kako se nameštaj uklapa. „Ovo je veoma važno i često se zanemaruje“, kaže Nejmanova.

Na primer, ako je tepih premali za prostoriju, prostor može delovati nepovezano. „Tepih koji povezuje sav nameštaj stvara bukvalno polje povezanosti“, dodaje ona. „Ljudi to osete čim uđu.“

Proverite zidove

Nejmanova kaže da treba obratiti pažnju i na ono što je okačeno na zidovima.

„U analognoj sobi umetnost treba da vas umiruje, a ne da vas uzbuđuje“, objašnjava ona. Različiti simboli imaju različite efekte, pa je važno izabrati ono što vam prija i ima značenje. „Birajte dela koja deluju kao dubok izdah i uvode vas u mir“, kaže Nejmanova.

Umesto čišćenja — „rastapanje“

Zbog svoje kreativne prirode, analogni prostori se brzo mogu ispuniti knjigama, predmetima, materijalima za rad i drugim stvarima. Ako soba postane previše puna, Nejmanova kaže da to ne treba doživljavati kao problem. „Većina ljudi gleda na zagušen prostor kao na problem čišćenja“, kaže ona. „Ali dublji pristup, posebno u analognom prostoru, jeste ‘rastapanje’.“

Prema njenim rečima, čišćenje se svodi na to da li se predmet koristi, dok „rastapanje“ postavlja dublje pitanje — da li taj predmet zaista ima lični značaj. To takođe uključuje i usklađenost sa ciljevima. „Analogni prostor je napravljen da vas vrati u telo i sadašnji trenutak. Namenjen je povezanosti, kreativnosti i miru“, kaže ona. Ako je prostor ispunjen predmetima koji vas podsećaju na prošle odnose, stare identitete ili stresne situacije, biće teže da se opustite.

Nejmanova preporučuje da se zapitate koji predmeti nisu u skladu sa vašim ciljevima, počevši od nekoliko stvari odjednom. „Što više puštate predmete koji predstavljaju stare obrasce, to više prostora stvarate za nove stvari da uđu“, kaže ona. „Ta promena perspektive čini da to manje liči na gubitak, a više na poziv.“

