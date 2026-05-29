Čišćenje tepiha mnogi povezuju sa tvrdokornim flekama, dugim sušenjem i napornim ribanjem. Međutim, za svakodnevno osvežavanje postoji mnogo jednostavnije rešenje koje preporučuju stručnjaci za održavanje doma - suvo čišćenje sodom bikarbonom.

Ovaj popularan trik može pomoći da tepih izgleda svežije, da se ublaže neprijatni mirisi i ukloni deo površinske prljavštine, a sve to bez kvašenja i teškog čišćenja.

Zašto je soda bikarbona toliko efikasna?

Soda bikarbona poznata je po sposobnosti da upija neprijatne mirise i višak vlage sa površine. Upravo zbog toga mnogi je koriste za:

osvežavanje tepiha,

uklanjanje neprijatnih mirisa,

smanjenje površinske prljavštine,

održavanje između dubinskih čišćenja.

Ipak, važno je naglasiti da ovaj metod ne može da zameni profesionalno dubinsko čišćenje, naročito kada su u pitanju tvrdokorne fleke i duboko ukorenjena prljavština.

Kako očistiti tepih bez vode?

Najčešća greška je korišćenje previše sode bikarbone. Deblji sloj neće dati bolje rezultate, već će samo otežati usisavanje.

Pre nego što počnete, uklonite mrvice i eventualne ostatke tečnosti papirnim ubrusom. Fleku nemojte trljati.

Zatim ravnomerno pospite tanak sloj sode bikarbone preko zaprljanog dela i okolne površine. Ostavite da deluje između 20 i 30 minuta, a kod jačih mirisa najduže sat vremena.

Na kraju pažljivo usisajte tepih sporim pokretima u više pravaca. Upravo ovaj korak često pravi najveću razliku.

Šta uraditi sa starim flekama?

Ako je fleka već osušena, nemojte odmah koristiti vodu. Najpre nežno uklonite osušeni sloj kašikom ili tupom stranom kuhinjskog pribora.

Nakon toga nanesite sodu bikarbonu i ostavite da deluje. Kod starijih mrlja postupak možete ponoviti i narednog dana.

Cilj nije agresivno uklanjanje fleke, već postepeno osvežavanje bez oštećenja vlakana tepiha.

Greške koje mogu pogoršati problem

Prilikom kućnog čišćenja ljudi često nesvesno naprave greške koje dodatno otežavaju uklanjanje mrlja.

Najčešće su:

ribanje mokre fleke,

preterana upotreba sredstava za čišćenje,

direktno polivanje vodom,

korišćenje grubih četki,

prebrzo usisavanje.

Sve ovo može da dovede do toga da prljavština prodre dublje u vlakna ili da ostanu tamni tragovi na tepihu.

Da li soda ostavlja bele tragove?

Ako se pravilno koristi, ne bi trebalo da ostavlja bele fleke. Kod tamnih ili veoma gustih tepiha preporučuje se sporije usisavanje, a po potrebi i ponavljanje postupka.

Takođe, sodu bikarbonu ne treba ostavljati na tepihu satima ili preko noći, naročito ako je reč o osetljivim materijalima.

Kada je ipak potrebno profesionalno čišćenje?

Kod starih masnih fleka, mrlja koje ostavljaju kućni ljubimci, upornih neprijatnih mirisa ili skupocenih i osetljivih tepiha, profesionalno čišćenje ostaje najbolje rešenje.

Ipak, za brzo osvežavanje doma, soda bikarbona je i dalje jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih trikova koji može dati iznenađujuće dobre rezultate.