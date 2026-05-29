Tokom letnjih vrućina mnogi spas traže u klima-uređajima, ali postoje i jednostavni načini da prostor učinite prijatnijim bez dodatne potrošnje struje.

Ako želite da rashladite dom, a pritom uštedite novac, nekoliko jednostavnih trikova može napraviti veliku razliku.

Napravite prirodnu promaju

Jedan od najefikasnijih načina da osvežite prostor jeste da omogućite strujanje vazduha.

Otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće kako biste stvorili prirodnu cirkulaciju. Ukoliko to nije moguće, otvorite ulazna vrata zajedno sa prozorima kako bi vazduh lakše prolazio kroz prostorije.

Isključite uređaje koje ne koristite

Televizori, računari, punjači i drugi električni uređaji ne troše samo struju već emituju i dodatnu toplotu.

Zato ih isključite kada nisu u upotrebi. Takođe, tokom najtoplijeg dela dana izbegavajte korišćenje mašine za sušenje veša i iskoristite sunce za prirodno sušenje odeće.

Spustite roletne i navucite zavese

Sunčevi zraci koji ulaze kroz prozore mogu značajno da povećaju temperaturu u domu.

Tokom najtoplijeg dela dana držite spuštene roletne i navučene zavese, naročito na prozorima koji su direktno izloženi suncu. Na taj način sprečićete dodatno zagrevanje prostorija.

Kuvajte što manje u zatvorenom

Rerna, šporet i kuvalo za vodu dodatno zagrevaju prostor.

Kada god imate mogućnost, pripremite obrok na terasi, u dvorištu ili birajte hladnija jela koja ne zahtevaju dugo kuvanje.

Unesite više biljaka u dom

Sobne biljke mogu pomoći u stvaranju prijatnije atmosfere jer tokom svojih prirodnih procesa oslobađaju vlagu i doprinose osvežavanju vazduha.

Posebno se izdvajaju aloe vera i sabljica, biljke koje sadrže veliki procenat vode i mogu doprineti osećaju svežine u prostoru.

Osvežite nameštaj hladnom vodom

Jednostavan trik koji mnogi koriste jeste boca sa raspršivačem napunjena vodom.

Stavite je na kratko u frižider ili zamrzivač, a zatim lagano poprskajte zavese, tepih ili tapacirani nameštaj. Hladna vlaga može privremeno da snizi temperaturu i učini prostor prijatnijim.

Uz nekoliko jednostavnih navika moguće je značajno ublažiti letnje vrućine, čak i bez klima-uređaja i dodatnih troškova za struju.