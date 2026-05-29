Mnogi ljudi godinama koriste veš mašinu, a da nikada ne primete jedno malo „tajno“ dugme koje može ozbiljno olakšati održavanje uređaja i sprečiti neprijatne mirise na odeći. Upravo zbog tog skrivenog dela, u mašini se često nakupljaju ostaci deterdženta, buđ i bakterije koje kasnije završavaju na tek opranom vešu.

Gde se nalazi skriveno dugme na mašini

Većina ljudi fioku za deterdžent jednostavno povlači ka sebi, često uz otpor ili zapinjanje. Međutim, unutar fioke gotovo svaka veš mašina ima malu plastičnu polugu ili dugme koje omogućava da se fioka potpuno izvadi bez muke. Najčešće je označeno strelicom ili drugom bojom, ali ga mnogi nikada ne primete.

Ispod fioke za deterdžent vremenom se stvaraju naslage praška, omekšivača i vlage. To postaje idealno mesto za razvoj buđi i bakterija, zbog čega odeća nakon pranja može imati ustajao i neprijatan miris.

Jedan potez rešava buđ i ostatke deterdženta

Dovoljno je da pritisnete skriveno dugme i potpuno izvučete fioku. Na taj način možete detaljno očistiti deo koji je inače teško dostupan i sprečiti gomilanje prljavštine. Ovaj jednostavan trik može poboljšati rad mašine i učiniti da veš ponovo miriše sveže.

Poseban problem pravi deo za omekšivač, gde se često zadržavaju voda i lepljivi ostaci deterdženta. Ako se taj deo ne čisti redovno, mašina može početi neprijatno da miriše, a omekšivač neće pravilno odlaziti tokom pranja.

Kako pravilno očistiti fioku?

Najbolje je da fioku potopite u toplu vodu sa malo sode bikarbone i ostavite da stoji oko pola sata. Nakon toga uzmite staru četkicu za zube i detaljno očistite sve uglove i uske otvore. Naslage će se lako skinuti, a fioka će izgledati skoro kao nova.

Mnogi kvarovi i problemi sa neprijatnim mirisima počinju upravo zbog zapuštene fioke i filtera. Stručnjaci savetuju da se ovi delovi čiste redovno kako bi mašina duže trajala i radila bez problema.

Ne zaboravite još jedno skriveno mesto

Ako mašina i dalje neprijatno miriše, proverite donji filter koji se obično nalazi u donjem desnom uglu uređaja. Tu se često skupljaju sitni predmeti poput dugmadi, novčića i prljavštine koja vremenom počinje da se raspada u vodi.

Redovno čišćenje skrivenih delova veš mašine ne samo da uklanja neprijatne mirise, već može sprečiti ozbiljnije kvarove i uštedeti novac za servisiranje. Uz samo nekoliko minuta održavanja, mašina će raditi bolje, a veš će uvek biti čist, svež i prijatnog mirisa.

Video: