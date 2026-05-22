S dolaskom toplijih dana stižu i nepozvani gosti koji umeju ozbiljno da pokvare uživanje u dvorištu, na terasi ili balkonu. Dovoljno je da iznesete sok, voće ili ručak napolje i već posle nekoliko minuta oko vas počnu da kruže ose.

Mnogi odmah posežu za sprejevima i hemikalijama, ali postoji mnogo jednostavniji trik koji poslednjih godina sve češće koriste ljudi koji žele mirno leto bez dosadnih insekata.

Potrebna vam je samo obična papirna kesa.

Da, dobro ste pročitali. Ljudi tvrde da ovaj trik tera ose da promene pravac čim priđu terasi ili dvorištu, a sve zbog njihove prirodne potrebe da izbegavaju tuđu teritoriju.

Suština je u tome da zgužvana smeđa papirna kesa, okačena iznad mesta gde sedite, iz daljine izgleda kao pravo osinje ili stršljenovo gnezdo. Pošto su ose veoma teritorijalne, instinktivno se sklanjaju i traže drugo mesto.

Kako napraviti ovaj trik?

Potrebni su vam:

smeđa papirna kesa

malo novina ili papira

kanap ili traka

Kesu napunite papirom kako bi dobila okruglast oblik, zavežite vrh i okačite je na terasu, granu ili ispod nadstrešnice. Najbolje je da visi slobodno i da se blago pomera na vetru jer tada deluje još uverljivije.

Mnogi tvrde da se razlika vidi već prvog dana, dok puni efekat nastupa za oko dva dana.

Ipak, važno je znati jednu stvar — ovaj trik pomaže preventivno. Ako ose već imaju pravo gnezdo u vašem dvorištu ili ispod krova, tada je najbolje pozvati stručnu službu.

Postoje i dodatni načini da ih oterate

Pored lažnog gnezda, ose ne podnose ni određene mirise. Zato mnogi na sto stavljaju:

listove nane

bosiljak u saksiji

limun sa klinčićima

eterično ulje karanfilića

Ovi mirisi ometaju njihove receptore i otežavaju im da pronađu hranu.

Još jedna važna stvar — ne ostavljajte otvorene limenke i čaše sa sokom ili pivom na stolu. Ose veoma brzo ulaze unutra, a to može biti opasno ako ih ne primetite.

I najvažnije: nemojte panično mahati rukama kada vam priđu. Nagli pokreti ih dodatno uznemire i tada postaju agresivnije.