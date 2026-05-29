Kada vas ujede komarac, većina ljudi odmah posegne za kremom ili počne da češe mesto uboda. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo to može dodatno da pogorša problem.

Australijska lekarka opšte prakse dr Sema Saunders otkrila je jednostavan trik koji, prema njenim rečima, može da ublaži svrab brže od leda ili antihistaminskih krema.

Trik koji smiruje svrab za nekoliko sekundi

Umesto češanja, stavite kažiprst i srednji prst preko mesta uboda i nežno kružnim pokretima trljajte kožu desetak sekundi.

Važno je da ne pritiskate prejako. Ne radi se o masaži niti o češanju, već o blagom i ravnomernom dodiru koji aktivira određene nervne završetke u koži.

Zašto ovo deluje?

Svrab i bol do mozga putuju sporijim nervnim putevima, dok osećaj laganog dodira koristi brže nerve.

Kada istovremeno pošaljete signal dodira, on do mozga stiže pre signala svraba, pa mozak privremeno potiskuje neprijatan osećaj.

Sličan mehanizam koristimo i instinktivno kada nakon udarca protrljamo bolno mesto kako bismo ublažili nelagodnost.

Zašto je češanje najgore rešenje?

Češanjem noktima dodatno iritirate kožu i podstičete oslobađanje histamina, supstance koja izaziva svrab.

Zbog toga otok može da postane veći, a mesto uboda još crvenije i upaljenije. Tako bezazlen ujed komarca može da preraste u iritaciju koja traje nekoliko dana.

Šta treba da uradite odmah nakon ujeda?

Pronađite mesto uboda vrhom prsta.

Stavite dva prsta preko otoka.

Nežno trljajte kružnim pokretima oko 10 sekundi.

Sačekajte nekoliko trenutaka.

Ako se svrab vrati, postupak ponovite još jednom.

Ova metoda najbolje deluje u prvim minutima nakon ujeda, ali može pomoći i nekoliko sati kasnije.

Kada je ipak potrebna krema ili lek?

Ako je otok veći od dva centimetra, ako se crvenilo širi ili primetite oticanje usana, očiju ili drugih delova tela, potrebno je koristiti antihistaminike i obratiti se lekaru.

Poseban oprez savetuje se kod male dece, jer često ne mogu da odole češanju, pa se na mestu uboda lako stvaraju ranice koje mogu da se inficiraju.

Navike koje samo pojačavaju svrab

Stručnjaci upozoravaju da određene stvari mogu dodatno da pogoršaju reakciju na ujed komarca:

vruć tuš odmah nakon ujeda,

nanošenje alkohola na kožu,

uporno češanje mesta uboda.

Sve ove navike mogu da pojačaju iritaciju i produže neprijatan osećaj svraba.

U većini slučajeva, običan ujed komarca može se smiriti jednostavnim trikom sa dva prsta, bez krema i dodatnih preparata.