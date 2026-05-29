Kupovina kozmetike preko interneta odavno je postala svakodnevica. Serum sa azijskog sajta, ruž koji se ne prodaje kod nas, krema sa egzotičnim sastojcima ili parfem po ceni koja deluje predobro da bi bila istinita – sve to zvuči primamljivo dok ne počnemo da razmišljamo o tome šta se zapravo nalazi u bočici.

Prema nedavnim kontrolama, veliki deo kozmetike koja se naručuje van Evropske unije ne ispunjava evropske bezbednosne standarde. Problem se ne odnosi samo na šminku, već i na proizvode za negu kože, paste za zube, preparate za kosu i nokte.

Iza lepog pakovanja i niske cene mogu se kriti sastojci koji su zabranjeni u EU, nepotpune deklaracije, pogrešna uputstva ili čak potpuno nepoznat sastav proizvoda.

Šta može da bude problem?

Kozmetika koja dolazi od prodavaca van EU ne mora uvek da prođe iste kontrole kao proizvodi koji se legalno prodaju na evropskom tržištu.

Najčešći problemi su:

nejasne ili nepotpune deklaracije,

izostanak upozorenja za bezbednu upotrebu,

sastojci koji nisu dozvoljeni u kozmetici u EU,

moguća prisutnost nečistoća, teških metala ili nedozvoljenih boja,

rizik od falsifikata.

Poseban problem predstavljaju „luksuzni“ parfemi i kreme po neverovatno niskim cenama, jer često liče na original, ali nemaju nikakvu garanciju kvaliteta i bezbednosti.

Koža ne reaguje na reklamu, već na ono što je u pakovanju

Stručnjaci upozoravaju da koža ne zna šta je pisalo u opisu proizvoda na sajtu. Ona reaguje na ono što se zaista nalazi u ambalaži.

Zato kupovina neproverenih preparata može da se pretvori u eksperiment na sopstvenoj koži. Posledice mogu biti crvenilo, peckanje, alergijske reakcije, osip, pogoršanje akni ili dugotrajnije iritacije.

Kozmetika se nanosi direktno na najveći organ tela, zbog čega bi trebalo da joj pristupamo jednako pažljivo kao suplementima ili lekovima.

Kako da prepoznate sumnjiv proizvod?

Postoji nekoliko znakova koji bi trebalo da vas zaustave pre kupovine.

Ako je cena suviše niska u odnosu na zvaničnu cenu proizvoda, budite oprezni. Krema koja u ovlašćenoj prodavnici košta nekoliko hiljada dinara teško da može biti originalna ako je nepoznati prodavac nudi za nekoliko stotina.

Obratite pažnju i na to da li prodavac ima adresu, kontakt podatke, istoriju poslovanja i verodostojne recenzije. Ako sajt izgleda kao da je napravljen preko noći, bolje je da ne rizikujete.

Problem može biti i nedostatak deklaracije na jeziku zemlje u kojoj se proizvod prodaje. Legalno plasirana kozmetika mora imati jasne informacije o sastavu, načinu upotrebe i upozorenjima.

Još jedan znak za oprez su agresivne poruke poput „ostala su još samo tri komada“ ili „popust važi još deset minuta“. Takve taktike služe tome da kupac reaguje impulsivno, bez provere.

Šta možete da uradite ako posumnjate na prevaru?

Ako primetite sumnjiv proizvod ili prodavca, prijavite ga platformi na kojoj ste ga pronašli. Ne morate biti sigurni da je proizvod nezakonit – dovoljno je da vam nešto deluje sumnjivo.

Ako ste već kupili proizvod i shvatili da nešto nije u redu, nemojte ga koristiti. Sačuvajte ambalažu, fotografišite proizvod i obratite se prodavcu ili platformi.

Ukoliko ste izgubili novac, odmah kontaktirajte banku, zaštitite karticu i nalog, a prevaru prijavite nadležnim institucijama i platformi preko koje je kupovina obavljena.

Najbolja zaštita je oprez

Online kupovina može biti praktična i povoljna, ali kod kozmetike cena ne bi smela da bude jedini kriterijum.

Pre nego što kliknete „kupi odmah“, proverite prodavca, deklaraciju, poreklo proizvoda i recenzije. Ako vam nešto deluje previše dobro da bi bilo istinito, najčešće i jeste.

Vaša koža će vam biti zahvalna na tih nekoliko minuta provere.