Možda zaista ima istine u staroj izreci da ste ono što jedete — i pijete. Kako sve više istraživanja pokazuje da poboljšanje zdravlja creva može unaprediti i druge aspekte zdravlja, od imunog sistema do mentalnog blagostanja, konzumiranje hrane i pića koja pogoduju crevima može biti veoma korisno. A srećom, verovatno već uživate u nečemu što može značajno poboljšati vaš crevni mikrobiom — kafi.

Nova studija, objavljena u časopisu Nature Communications, otkrila je da redovno ispijanje kafe može poboljšati mikrobiom i potencijalno uticati na raspoloženje, imunitet, pa čak i nivo upala u organizmu.

O studiji o kafi

U istraživanju je učestvovalo 62 ljudi, uključujući ljude koji redovno piju kafu i one koji je ne piju, a analizirani su uzorci njihove krvi i stolice kako bi se proučili nivoi različitih hemikalija i mikroorganizama. Ljudi koji piju kafu prestali su da je konzumiraju na dve nedelje, a zatim su ponovo uveli ili običnu ili bezkofeinsku kafu — četiri šolje dnevno — nakon čega su tri nedelje kasnije ponovo analizirani njihovi uzorci krvi i stolice, kao i ponašanje i raspoloženje.

Rezultati su pokazali jasne razlike između mikrobioma ljudi koji piju kafu i onih koji je ne piju, što je postalo posebno vidljivo tokom faze „ispiranja“, kada su istraživači uklonili kafu, crnu čokoladu i druge proizvode sa kofeinom iz ishrane ispitanika koji inače piju kafu.

Kod ljudi koji su pili kafu — i sa kofeinom i bez njega — pronađene su veće količine određenih vrsta bakterija, uključujući Cryptobacterium curtum, Eggertella sp. i Firmicutes, koje mogu doprineti boljem oralnom zdravlju i raspoloženju, naročito kod žena. Konzumenti kafe imali su i više nivoe antiinflamatornih jedinjenja poput citokina IL-10 i fenolnih kiselina.

Kako kafa može uticati na zdravlje

Kada je reč o raspoloženju, istraživači su otkrili da je ispijanje kafe smanjilo osećaj stresa i depresije kod učesnika, bez obzira na to da li su pili običnu ili bezkofeinsku kafu. Oni koji su pili kafu sa kofeinom imali su i smanjen nivo anksioznosti i psihičke napetosti.

Ako želite da vaš mozak funkcioniše što bolje, korisno je da razmislite koje mentalne zadatke imate pre nego što posegnete za šoljom kafe. Kod ljudi koji su pili bezkofeinsku kafu primećena su poboljšanja u učenju i pamćenju, dok je kofein poboljšao fokus.

I obična i kafa bez kofeina je doprinela smanjenju upala zahvaljujući povećanju korisnih fenolnih kiselina, koje su u nekim istraživanjima povezane i sa boljim kardiometaboličkim zdravljem. Kako sve više ljudi istražuje antiinflamatornu ishranu radi smanjenja upala, izgleda da kafa definitivno treba da bude deo te slike.

Sve to ukazuje na snažnu kombinaciju hemijskih jedinjenja prisutnih u svakoj šolji.

„Kafa je mnogo više od kofeina — ona je složen prehrambeni faktor koji utiče na naše crevne mikrobe, metabolizam, pa čak i emocionalno blagostanje“, rekao je profesor Džon Krajan, glavni istraživač u centru APC Microbiome Ireland pri Univerzitetskom koledžu u Korku i jedan od autora studije. „Naši nalazi sugerišu da kafa, bilo sa kofeinom ili bez njega, može uticati na zdravlje na različite, ali međusobno dopunjujuće načine.“

Bonus video: