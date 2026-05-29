Tikvice su jedno od omiljenih sezonskih povrća - pristupačne su, lako dostupne i mogu se pripremati na bezbroj načina. Ipak, mnogi se i dalje pitaju kako da dobiju savršenu teksturu i bogat ukus bez da postanu mekane i vodenaste.

Prema stručnjacima za kulinarstvo, odgovor je jednostavniji nego što mislite - ključ je u pečenju na veoma visokoj temperaturi.

Zašto je rerna bolji izbor?

Tikvice su bogate vitaminima B i C, kao i kalijumom, mineralom važnim za zdravlje srca i regulaciju krvnog pritiska. Većina hranljivih materija nalazi se upravo u kori, zbog čega ih mnogi restorani poslužuju neoljuštene.

Kako navodi portal Simply Recipes, najbolji rezultati postižu se kada se tikvice peku u rerni zagrejanoj na oko 230 stepeni Celzijusa. Visoka temperatura omogućava da spolja dobiju zlatnosmeđu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana, ali ne i gnjecava.

„Na višim temperaturama višak vlage brže isparava, pa tikvice dobijaju puniji ukus i prijatniju teksturu“, objašnjava kuvarica i predavačica na Institutu za kulinarsko obrazovanje Olivija Roškovski.

Tokom pečenja dolazi do takozvane Majlardove reakcije, hemijskog procesa koji stvara nove arome i tikvicama daje blago slatkaste i orašaste note.

Kako da ih ispečete savršeno?

Bez obzira na to da li ih sečete na kolutove, štapiće, polovine ili ih pečete cele, postupak je isti:

Tikvice isecite po želji.

Prelijte ih sa malo ulja i dodajte omiljene začine.

Poređajte ih na pleh tako da imaju dovoljno prostora.

Pecite dok ne dobiju lepu zlatnu boju i ne omekšaju.

Vreme pečenja zavisi od veličine komada i kreće se od 15 do 35 minuta. Ako pečete kolutove ili želite ravnomerno rumenilo sa obe strane, okrenite ih na polovini pečenja.

Mali trik za još bolji rezultat

Za ravnomernije pečenje preporučuje se da pleh zagrejete zajedno sa rernom. Takođe, izbegavajte da pretrpate pleh, jer će se tikvice tada više kuvati na pari nego peći.

So je najbolje dodati tek nakon pečenja kako ne bi izvukla vlagu iz povrća. Ako želite dodatnu hrskavost, stručnjaci savetuju da nakon premazivanja uljem umešate i kašičicu kukuruznog skroba.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, tikvice mogu postati pravo kulinarsko iznenađenje - hrskave spolja, sočne iznutra i pune ukusa.