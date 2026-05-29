Subota donosi snažnu energiju za rešavanje privatnih i porodičnih pitanja. Rastući Mesec u znaku Škorpije, u kombinaciji sa energijom 14. lunarnog dana, podstiče iskrenost, odlučnost i završavanje važnih obaveza.

Ovo je dan kada bi trebalo da se oslonite na intuiciju, ali i da budete otvoreni za razgovore koji mogu doneti trajna rešenja.

Ovan

Pred vama je dan važnih odluka vezanih za novac, zajedničku imovinu ili porodične obaveze. Moguće je rešavanje pitanja vezanih za štednju, poreze ili nekretnine.

Savet: Energiju usmerite na sređivanje praktičnih stvari, ali izbegavajte veće fizičke napore.

Bik

Subota stavlja fokus na partnerske odnose. Vreme je za iskrene razgovore i dogovore koji mogu unaprediti odnos sa voljenom osobom.

Savet: Ne insistirajte na sitnicama ako želite da sačuvate harmoniju.

Blizanci

Ovo je jedan od najboljih dana u mesecu za renoviranje doma, kupovinu građevinskog materijala ili sređivanje dvorišta i vikendice.

Savet: Ne pokušavajte sve da uradite sami, već podelite obaveze sa članovima porodice.

Rak

Pred vama je dan ispunjen pozitivnim emocijama i dobrim raspoloženjem. Moguće je vraćanje starom hobiju koji vam je nekada donosio zadovoljstvo i korist.

Savet: Posvetite više vremena sebi i ljudima koje volite.

Lav

Porodične teme danas dolaze u prvi plan. Moguće je rešavanje pitanja vezanih za nekretnine, nasledstvo ili planove za gradnju i renoviranje.

Savet: Budite strpljivi prema članovima porodice i ne zamerajte im sitne greške.

Devica

Očekuju vas korisni razgovori, kraća putovanja i susreti sa ljudima koje dugo niste videli. Dan je povoljan i za potpisivanje važnih dokumenata.

Savet: Oslonite se na proverene informacije, a ne na glasine.

Vaga

Pred vama je povoljan dan za veće kupovine i finansijske odluke koje mogu imati dugoročan značaj za porodicu. Takođe, dobar je trenutak za potpisivanje ugovora i sporazuma.

Savet: Držite se plana i ne donosite odluke pod pritiskom.

Škorpija

Mesec u vašem znaku donosi dodatnu harizmu, samopouzdanje i osećaj da tačno znate šta želite. Ljudi će biti spremniji da prihvate vaše predloge.

Savet: Koristite svoju snagu mudro i izbegavajte nametanje volje drugima.

Strelac

Zvezde vam preporučuju mirniji tempo i povlačenje iz gužve. Dan je idealan za odmor, sređivanje misli i oslobađanje od svega što vas opterećuje.

Savet: Dajte sebi pravo na predah bez osećaja krivice.

Jarac

Subota je odlična za planiranje letovanja, zajedničkih projekata i budućih aktivnosti sa prijateljima ili porodicom. Moguća je i pomoć osobe od koje to niste očekivali.

Savet: Budite otvoreni za nove ideje i predloge.

Vodolija

Danas biste mogli da ubirate plodove ranijeg truda. Moguće je rešavanje važnog pitanja vezanog za posao, status ili porodične obaveze.

Savet: Delujte odgovorno i ne odstupajte od dogovora.

Ribe

Povoljan dan za završavanje administrativnih poslova, rešavanje pravnih pitanja ili planiranje putovanja. Razgovor sa iskusnom osobom mogao bi da vam pruži dragocen savet.

Savet: Ne plašite se da postavite ambiciozne ciljeve za naredni period.