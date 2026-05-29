Ovan (21. mart – 19. april)

Danas ćete najbolje proći ako sebi dozvolite malo više odmora. Svaki impuls da odmah nešto rešavate ili jurite za obavezama mogao bi da vas samo dodatno iscrpi. Sreća dolazi kada usporite tempo i prestanete da se opterećujete stvarima koje mogu da sačekaju. Moguće su prijatne vesti ili mali znak pažnje koji će vam ulepšati dan.

Savet: Isključite alarm i poklonite sebi dodatni sat odmora.

Bik (20. april – 20. maj)

Subota vam donosi zadovoljstvo kroz male životne užitke. Neko bi mogao da vas obraduje omiljenom poslasticom, pozivom na ručak ili prijatnim iznenađenjem vezanim za hranu. Danas ne morate mnogo da se trudite da biste uživali.

Savet: Prepustite se uživanju bez griže savesti.

Blizanci (21. maj – 21. jun)

Ponekad je ćutanje najbolja strategija, a danas je upravo takav dan. Umesto da objašnjavate, raspravljate ili dokazujete svoje stavove, pustite da stvari teku svojim tokom. Iznenadićete se koliko će se situacija rešiti sama od sebe.

Savet: Manje priče, više posmatranja.

Rak (22. jun – 22. jul)

Mnogi planovi mogli bi da budu odloženi ili otkazani, ali to nije razlog za nervozu. Naprotiv, dobićete priliku da provedete dan tačno onako kako vam prija. Mir, udobnost doma i vreme za sebe danas su vaš najveći dobitak.

Savet: Ne žalite za propuštenim planovima.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Danas ćete shvatiti da ne morate uvek biti u centru dešavanja da biste se osećali dobro. Posmatranje situacije sa strane doneće vam osećaj zadovoljstva i potvrdu da ste neke odluke doneli ispravno.

Savet: Ne mešajte se u tuđe probleme ako vas niko nije pitao.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Dan će vam pokazati da nije sve pod vašom kontrolom i da je to sasvim u redu. Kada prestanete da pokušavate da organizujete svaki detalj, stvari će početi da se slažu same od sebe.

Savet: Ostavite neke obaveze za drugi dan.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Pred vama je situacija u kojoj ćete imati utisak da morate odmah da donesete odluku. Ipak, zvezde poručuju da je strpljenje danas najbolji izbor. Ponekad se problemi reše sami od sebe ako im date dovoljno vremena.

Savet: Ne žurite sa zaključcima.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Vaša najveća prednost danas biće samokontrola. Ako uspete da prećutite ono što biste inače rekli bez razmišljanja, bićete nagrađeni boljim odnosima i prijatnim iznenađenjima.

Savet: Birajte bitke koje zaista vrede.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Danas vam prija spontanost. Nema potrebe da pravite detaljne planove ili da se opterećujete rasporedom. Što budete opušteniji, više će vam se otvarati zanimljive prilike.

Savet: Ostavite prostor za neplanirane trenutke.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Sreća vam dolazi iz prošlosti. Mogli biste pronaći nešto što ste davno izgubili, rešiti staru nedoumicu ili dobiti vest koju dugo čekate. Dan je povoljan za sređivanje starih stvari.

Savet: Pogledajte mesta koja odavno niste otvarali.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Nešto što vam već dugo stvara opterećenje danas bi konačno moglo da izađe iz vašeg života. Umesto tuge, osetićete olakšanje i spremnost za novi početak.

Savet: Ne vezujte se za ono što je odavno izgubilo svrhu.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Danas vam najviše prija mir i boravak u poznatom okruženju. Previše aktivnosti, obaveza ili jurnjave moglo bi da vas iscrpi. Najveća sreća krije se u jednostavnim stvarima – omiljenom napitku, dobroj knjizi ili odmoru.

Savet: Ne osećajte krivicu ako odlučite da dan provedete bez velikih planova.